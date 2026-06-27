중·러 군용기 10여대 KADIZ 진입…공군 전투기 출격 “영공 침범은 없어”

중국과 러시아 군용기 10여대가 27일 한국 방공식별구역(KADIZ·카디즈)에 진입해 군이 대응했다.

합동참모본부(합참)는 이날 중국과 러시아 군용기 10여대가 동해 및 남해 KADIZ에 순차적으로 진입 후 이탈했으며 이 과정에서 영공 침범은 없었다고 밝혔다.

합참은 “우리 군은 중국과 러시아 군용기가 KADIZ에 진입하기 이전부터 이를 식별했으며, 공군 전투기를 투입해 우발 상황에 대비한 전술조치 등을 실시했다”고 밝혔다.

KADIZ에 진입한 중국과 러시아 군용기는 폭격기와 전투기로, 현재 진행되고 있는 중·러 연합공중훈련에 참가한 전력인 것으로 알려졌다.

중국과 러시아 군용기가 KADIZ에 진입한 것은 지난해 12월 이후 6개월 만이다. 지난해 12월 당시에도 중·러 연합훈련에 참가 중인 군용기 9대가 동해 및 남해 KADIZ에 진입한 뒤 이탈했다.

방공식별구역은 자국 영공으로 접근하는 군용 항공기를 조기에 식별해 대응하기 위해 설정하는 임의의 선으로, 개별 국가의 주권 사항인 영공과는 다른 개념이다. 다만 타 국가의 방공식별구역 안에 진입하는 군용 항공기는 해당 국가에 미리 비행계획을 제출하고 진입 시 위치 등을 통보하는 것이 관행이다.