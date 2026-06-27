“제자 성과급이 교장 연봉 보다 많아”···NYT도 조명한 ‘충북반도체고’

미국 뉴욕타임스(NYT)가 26일(현지시간) 충북 음성군의 충북반도체고등학교를 집중 조명했다. 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 유례없는 국내 반도체 호황이 이어지면서 반도체 인력을 기르는 이 학교에도 관심이 집중된 모양새다.

NYT는 충북반도체고가 반도체 산업에 특화한 국내 4개 마이스터고 가운데 가장 오래된 곳으로 소개했다. 충북반도체고는 2010년 반도체장비 분야 마이스터고로 지정됐다. 충북반도체고는 전교생 300명을 위한 기숙사와 반도체 설비 모의 실습시설 6곳을 갖추고 있다.

NYT는 최근 반도체 호황으로 충북반도체고에도 이목이 집중되면서 1년간 입학 문의가 3배 늘었고, , 중국 국영방송사 취재진을 포함해 이 학교 운영모델을 배우려는 이들의 외부 방문 요청도 끊임없이 이어지고 있다고 전했다.

NYT는 최근 삼성전자와 SK하이닉스 직원들이 받은 대규모 성과급을 소개하면서 두 회사 취업이 국내에선 ‘복권 당첨’에 비견될 정도로 어렵다고 소개했다. 또, 매년 충북반도체고 1학년 중 성적 우수자 20명이 두 회사로부터 장학금을 받는 인턴십 프로그램에 발탁된다고 설명했다.

서운석 교장은 NYT에 “지금 우리 학교가 한국에서 가장 핫한 학교가 된 것 같다”며 “1년 일하고 돌아온 제자가 내 연봉 전체보다 큰 성과급 얘기를 하는 걸 듣기란 쉬운 일이 아니다”라고 말했다.

한편 NYT는 반도체 산업이 호황을 누리고 있지만 반도체 호황에 따른 일자리 창출은 불확실하다고 짚었다. 삼성전자가 5년간 6만개, SK하이닉스가 매년 최대 2만개 신규 일자리를 창출하겠다고 지난해 언급했지만, 반도체 제조업은 자본집약적 산업이고 생산 공정이 자동화된만큼 전체 일자리가 늘어나지 않을 수 있다는 것이다.