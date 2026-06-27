베네수 강진 사망자 920명···기간 시설 무너져 구조도 난항

지난 24일(현지시간) 베네수엘라의 연쇄 강진으로 인한 사망자가 이틀 만에 900명을 넘어섰다. 부상자수도 3000명 넘게 늘어나면서 피해가 점차 커지고 있다.

호르헤 로드리게스 국회의장은 26일(현지시간) TV 연설을 통해 이번 연쇄 강진으로 인한 사망자가 920명으로 늘었다고 발표했다. 또, 부상자 수도 3360명으로 증가했고, 이재민 수도 4000명을 넘었다고 밝혔다.

이날 오전 델시 로드리게스 임시대통령은 공식 사망자 수를 589명으로 발표했는데, 불과 수 시간 만에 사망자가 300명 넘게 늘어났다. 군 병력과 해외 구조대원들이 구조 작업에 투입되면서 희생자 규모가 가파르게 늘어나는 것으로 풀이된다.

로드리게스 의장은 인프라 피해와 관련해서 “주거용 건물은 물론 병원 시설과 상업 매장 등이 다양하게 파괴됐다”며 전국적으로 1423개 건축물이 피해를 입은 것으로 파악됐다고 설명했다. 또, 지진으로 피해를 입은 시민과 가족을 지원하기 위해 200만 회분이 넘는 식량 배급이 이뤄졌다고 밝혔다.

유엔은 이번 지진으로 5만명 이상이 실종된 것으로 파악하고 있다. 톰 플레처 유엔 인도주의·긴급구호 사무차장은 이날 AFP 통신과의 인터뷰에서 “5만명 이상의 실종자가 발생했기 때문에 건물 잔해를 수색하는 건 거대한 작업이 될 것”이라고 말했다.

한편, 베네수엘라는 주요 정유소와 발전소는 물론 항공과 항구도 제 기능을 하지 못하면서 부상자 이송과 구호물자 배분 등 인도주의적 구조 작업 전반에 심각한 차질이 빚어지고 있다.

이날 로이터통신 등에 따르면 이번 지진으로 베네수엘라 중부 지역의 송전선이 끊기면서 대규모 정전 사태가 발생했다. 하루 14만6000 배럴의 생산 능력을 갖춘 핵심 에너지원인 엘팔리토 정유소는 전력 부족으로 인해 현재 가동이 완전히 중단됐다.

이번 지진의 최대 피해 지역이자 과거 수입 물량의 상당 부분을 소화하던 라과이라 항구는 아예 전면 폐쇄됐다. 베네수엘라의 관문 공항인 마이케티아 국제공항도 인프라가 파괴되면서 운항이 일시 중단된 상태다.