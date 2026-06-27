물티슈로 쓱쓱 닦으면 끝?…스마트폰 청소의 정석

변기보다 더러울 수 있다는 휴대전화, 의외로 더러운 것은 케이스

하루에도 수십 번 손에 쥐고 얼굴에 갖다 대는 스마트폰. 출근길 지하철에서, 식당 테이블에서, 심지어 화장실에서도 사용하는 경우가 적지 않다. 우리 주변에서 가장 자주 만지는 물건 가운데 하나인 만큼 정기적인 청소가 필요하다.

미국 애리조나대학교 연구에서는 휴대전화에 변기 시트보다 최대 10배 많은 세균이 존재할 수 있다는 결과가 보고된 바 있다. 그렇다면 스마트폰은 어떻게 청소해야 할까. 물티슈로 대충 닦는 것이 과연 올바른 방법일까.

청소 전 반드시 해야 할 것

가장 먼저 스마트폰 전원을 끄고 충전 케이블을 분리한다. 케이스를 사용 중이라면 분리한다. 전문가들은 청소 과정에서 발생할 수 있는 오작동이나 수분 유입 위험을 줄이기 위해 전원을 완전히 끌 것을 권장한다.

안경 닦는 천과 비슷한 마이크로파이버 천은 스마트폰 청소의 기본 도구다. 종이타월이나 휴지는 미세한 흠집이나 섬유 찌꺼기를 남길 수 있다. 반면 마이크로파이버 천은 지문과 먼지를 효과적으로 제거하면서 화면 코팅 손상 위험도 적다.

스마트폰 제조사와 전문가들이 공통적으로 강조하는 것은 “액체를 직접 분사하지 말라”는 점이다. 70% 농도의 아이소프로필알코올을 마이크로파이버 천에 소량 묻힌 뒤 화면과 뒷면을 부드럽게 닦는 것이 권장된다. 또는 표백제가 들어 있지 않은 소독용 물티슈를 사용할 수도 있다. 또한 충전 단자나 스피커 구멍에 액체가 들어가지 않도록 주의해야 한다.

아무리 더러워도 락스 사용은 금지

스마트폰을 깨끗하게 닦아도 케이스를 청소하지 않으면 의미가 반감된다. 케이스 안쪽에는 먼지와 피부 각질, 손의 유분이 쌓이기 쉽다. 플라스틱 소재라면 케이스를 분리한 뒤 미지근한 물과 중성세제로 세척하고 완전히 건조한 후 다시 장착할 것을 권장한다.

충전이 잘 안 되거나 케이블이 헐거워진다면 충전 포트에 먼지가 쌓였을 가능성이 있다. 이때는 면봉이나 부드러운 솔을 이용해 먼지를 제거하는 것이 좋다. 날카로운 금속 도구를 사용하면 단자를 손상시킬 수 있다.

아무리 깨끗하게 닦고 싶어도 락스(염소계 표백제), 암모니아 성분 세정제, 유리 세정제, 연마제, 거친 수세미 등은 사용 금지다. 이런 제품은 스마트폰 화면의 지문 방지 코팅을 손상시킬 수 있다.

얼마나 자주 청소해야 할까

스마트폰은 가능하면 매일 한 번 정도 닦는 것이 이상적이다. 특히 대중교통을 자주 이용하거나 외부 활동이 많은 사람이라면 더욱 그렇다. 청소보다 더 중요한 것은 손 위생이다. 손을 씻지 않은 채 스마트폰을 만지면 아무리 자주 닦아도 금세 다시 오염될 수 있기 때문이다.

스마트폰을 덜 더럽게 쓰려면 외출 후에는 손을 씻은 뒤 스마트폰을 사용하고, 화장실에서 사용을 줄이며 식사 중 사용도 자제하는 것이 좋다. 또한 요리나 다른 업무로 인해 직접 손으로 조작하는 것이 여의치 않다면 이어폰이나 스피커폰을 적극 활용해 보자. 케이스도 함께 정기적으로 세척하는 습관을 들이면 한결 도움이 된다.