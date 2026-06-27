후지산 인근 지진에 ‘혹시 화산 때문?’ 화들짝 놀란 일본···기상청 “화산활동 때문 아냐”

지난 26일 밤 후지산 인근에서 규모 5.6의 지진이 발생하면서 일본 현지 언론 등에서도 지진과 후지산 분야와 연관된 것이 아니냐는 우려가 나오고 있다. 다만, 일본 기상청은 이번 지진이 후지산의 화산활동과는 연관이 없다며 우려를 일축했다.

일본 현지 언론 등에 따르면 전날 밤 일본 혼슈 야마나시현 동부 후지고코 지역에 규모 5.6의 지진이 발생했다. 후지산은 야마나시현과 시즈오카현에 걸쳐 있어, 이번 지진이 후지산 분화의 전조 현상인지에 대해 관심이 쏠렸다.

일본 기상청은 27일 새벽 기자회견을 열어 이번 지진이 후지산의 화산 활동과는 관련이 없는 것으로 보인다고 밝혔다. 기상청은 “이번 지진 발생 이후 후지산의 화산 활동이나 관측 자료에는 특별한 변화가 보이지 않으며, 당장 후지산의 분화를 우려할 상황은 아니다”라고 설명했다.

일본 전문가도 비슷한 의견을 냈다. 오쿠라 다카히로 교토대 화산연구센터 교수는 니혼게이자이신문(닛케이)에 “진원이 후지산 기슭에서 떨어져 있어 화산 활동과의 관련은 적을 것”이라고 말했다.

가토 아이타로 도쿄대 지진연구소 교수도 “후지산의 화산 활동으로 인해 이번 지진이 발생했을 가능성은 작다고 생각한다”면서도 “지하의 마그마 저장장소 등이 어떠한 영향을 받을 수는 있다. 주의 깊게 볼 필요가 있다”고 지적했다.

NHK에 따르면 이 같은 설명에도 온라인 등에선 이번 지진이 후지산과 연관이 있다는 가짜뉴스가 대거 올라오기도 했다.

후지산은 과거 5600년간 평균 30년에 1번 정도 분화한 것으로 여겨진다. 그러나 후지산은 약 300년 전 ‘호에이 분화’를 마지막으로 분화하지 않고 있다. 이 떄문에 일본 정부와 학계에선 후지산 분화 가능성을 유의 깊게 주시해오고 있다.

한편, 최근 일본에선 규모 5~7의 지진이 잇달아 발생하면서 우려의 목소리가 커지고 있다. 지난 16일 군마·사이타마현(규모 5.5), 25일 북부 아오모리현(규모 7.2)에서 지진이 발생했다. 전날 낮엔 지바현 북동부(규모 5.8)에 이어 밤에 야마나시현에서 지진이 관측된 것이다.

그러나 에비타 아키 기상청 지진 쓰나미 감시과장은 전날 발생한 지바현 지진과 야마나시현 지진이 직접적인 관계는 없는 것으로 판단한다고 밝혔다.