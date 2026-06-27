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국힘 “이 대통령 GPU 추경 시사는 ‘현금살포’ 군불”, 민주 “때맞춰 내리는 단비는 반가워”···여야 공방전

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본문 요약

27일 여야가 이재명 대통령이 전날 "추가경정예산을 하게 될지 모르겠으나 그래픽처리장치는 점점 더 대규모로 필요할 것"이라고 발언한 것을 두고 공방을 벌였다.

박성훈 국민의힘 수석대변인은 이날 논평을 내 "이 대통령이 2차 추경 편성을 시사하며 인공지능 '현금 살포 추경' 군불 때기에 나섰다"며 "AI마저 또 하나의 추경 명분으로 소비하려 한다"고 비판했다.

박 수석대변인은 "일시적 초과 세수가 예상된다면 국가 채무를 줄이고 재정 건전성을 회복하는 데 쓰는 것이 상식"이라며 "하지만 이 대통령은 정치적 이익을 위해 재정을 퍼붓겠다는 발상에만 매몰돼 있다. 국가 재정이 이 대통령의 쌈짓돈이냐"고 주장했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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국힘 “이 대통령 GPU 추경 시사는 ‘현금살포’ 군불”, 민주 “때맞춰 내리는 단비는 반가워”···여야 공방전

입력 2026.06.27 16:15

수정 2026.06.27 16:16

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  • 김경민 기자

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이재명 대통령이 지난 26일 청와대에서 열린 미래 신안보 혁신기업 육성 전략회의에서 발언을 하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령이 지난 26일 청와대에서 열린 미래 신안보 혁신기업 육성 전략회의에서 발언을 하고 있다. 청와대사진기자단

27일 여야가 이재명 대통령이 전날 “추가경정예산(추경)을 하게 될지 모르겠으나 그래픽처리장치(GPU)는 점점 더 대규모로 필요할 것”이라고 발언한 것을 두고 공방을 벌였다.

박성훈 국민의힘 수석대변인은 이날 논평을 내 “이 대통령이 2차 추경 편성을 시사하며 인공지능(AI) ‘현금 살포 추경’ 군불 때기에 나섰다”며 “AI마저 또 하나의 추경 명분으로 소비하려 한다”고 비판했다.

박 수석대변인은 “일시적 초과 세수가 예상된다면 국가 채무를 줄이고 재정 건전성을 회복하는 데 쓰는 것이 상식”이라며 “하지만 이 대통령은 정치적 이익을 위해 재정을 퍼붓겠다는 발상에만 매몰돼 있다. 국가 재정이 이 대통령의 쌈짓돈이냐”고 주장했다.

이에 대해 더불어민주당 강준현 수석대변인은 논평을 내 “정작 국민 혈세를 쌈짓돈으로 펑펑 써 온 것은 국민의힘 출신 윤석열이었다”고 반박했다.

강 수석대변인은 “여당이던 국민의힘과 윤석열 정권이 국민주권정부에 넘겨준 것은 방만한 재정 운용과 분식 회계로 숨겨 온 90조원대에 달하는 장부 외 채무와 탕진된 각종 기금의 청구서뿐이었다”고 주장했다. 그러면서 “혈세 운운하며 국가 재정을 걱정하는 척하지만 정작 국민 혈세인 세비 도둑질을 하는 건 국민의힘”이라고 지적했다.

이 대통령의 추경 시사 발언에 대해서는 “추경 여부도 아직 결정된 바는 없다”면서도 “때맞춰 내리는 단비만큼 반가운 것은 없을 것”이라고 강조했다.

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