국힘 “이 대통령 GPU 추경 시사는 ‘현금살포’ 군불”, 민주 “때맞춰 내리는 단비는 반가워”···여야 공방전

27일 여야가 이재명 대통령이 전날 “추가경정예산(추경)을 하게 될지 모르겠으나 그래픽처리장치(GPU)는 점점 더 대규모로 필요할 것”이라고 발언한 것을 두고 공방을 벌였다.

박성훈 국민의힘 수석대변인은 이날 논평을 내 “이 대통령이 2차 추경 편성을 시사하며 인공지능(AI) ‘현금 살포 추경’ 군불 때기에 나섰다”며 “AI마저 또 하나의 추경 명분으로 소비하려 한다”고 비판했다.

박 수석대변인은 “일시적 초과 세수가 예상된다면 국가 채무를 줄이고 재정 건전성을 회복하는 데 쓰는 것이 상식”이라며 “하지만 이 대통령은 정치적 이익을 위해 재정을 퍼붓겠다는 발상에만 매몰돼 있다. 국가 재정이 이 대통령의 쌈짓돈이냐”고 주장했다.

이에 대해 더불어민주당 강준현 수석대변인은 논평을 내 “정작 국민 혈세를 쌈짓돈으로 펑펑 써 온 것은 국민의힘 출신 윤석열이었다”고 반박했다.

강 수석대변인은 “여당이던 국민의힘과 윤석열 정권이 국민주권정부에 넘겨준 것은 방만한 재정 운용과 분식 회계로 숨겨 온 90조원대에 달하는 장부 외 채무와 탕진된 각종 기금의 청구서뿐이었다”고 주장했다. 그러면서 “혈세 운운하며 국가 재정을 걱정하는 척하지만 정작 국민 혈세인 세비 도둑질을 하는 건 국민의힘”이라고 지적했다.

이 대통령의 추경 시사 발언에 대해서는 “추경 여부도 아직 결정된 바는 없다”면서도 “때맞춰 내리는 단비만큼 반가운 것은 없을 것”이라고 강조했다.