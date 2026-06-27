‘불법계엄 가담’ 박성재 전 법무장관, 1심 징역 25년에 항소

지난 2024년 12·3 불법계엄에 가담한 혐의로 1심에서 징역 25년을 선고받은 박성재 전 법무부 장관이 항소했다.

27일 법조계 등에 따르면 박 전 장관 측은 전날 서울중앙지법 형사합의33부(이진관 부장판사)에 항소장을 제출했다. 박 전 장관은 불법계엄 선포 직후 법무부 간부 회의를 소집해 계엄사령부 합동수사본부에 검사 파견을 검토하고 출국금지 담당 직원 출근을 지시하는 등 윤석열 전 대통령의 내란 범죄에 순차적으로 가담한 혐의를 받고 있다.

앞서 1심 재판부는 박 전 장관이 불법계엄의 실체적·절차적 요건이 갖춰지지 않은 점과 윤 전 대통령이 비상계엄 후속 조치로 국회의 권능 행사를 강압에 의해 불가능하게 하려 한 점 등을 충분히 인식했다고 판단해, 박 전 장관의 내란 관련 혐의를 유죄로 인정했다.

1심 재판부는 박 전 장관의 지시 행위가 내란 중요업무에 종사한 것으로 보고 징역 25년을 선고하고 법정구속했다. 앞서 조은석 내란특검팀의 구형량인 징역 20년보다 형량이 가중된 것이다.

다만 재판부는 박 전 장관의 청탁금지법 위반 혐의에 대해선 특검팀의 수사 대상에 해당한다고 보기 어렵다며 공소 기각을 선고했다.