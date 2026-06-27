“주식시장엔 돈 밀려드는데 노동자 주머니는 가뭄”, 민주노총 최저임금인상 촉구

최저임금위원회의 최저임금 심의 시한을 코앞에 둔 27일 서울 도심에서 최저임금의 인상을 촉구하는 전국민주노동조합총연맹(민주노총) 집회가 열렸다.

민주노총은 이날 오후 서울 종로구 열린송현녹지광장 옆 도로에서 ‘최저임금 대폭 인상, 원청교섭 투쟁 승리, 모든 노동자의 최저임금 쟁취’ 결의대회를 열었다. 주최 측 추산으로 3000여명이 참석했다. 참석자들은 ‘최저임금이 민생’, ‘노동자의 든든한 우산 최저임금 1만2천원’ 등 문구가 적힌 손팻말을 들고 “최저임금 인상하고 노동기본권 쟁취하자” 등 구호를 외쳤다.

양경수 민주노총 위원장은 대회사에서 “기업들은 돈이 넘쳐나는데 노동자가 성과급을 요구하면 기업 성장과 지속이 우선이라고 한다”며 “비정규직 노동자들이 최저임금 인상을 이야기하면 자영업자들이 버틸 수 없다고 한다. 왜 노동자들은 늘 뒷전이어야 하나”라고 비판했다.

그는 또, 주식시장에는 돈이 밀물처럼 밀려드는데 노동자 주머니는 여전히 가뭄”이라며 “막대한 이윤을 거둔 사람들이 강남, 동탄으로 부동산 쇼핑을 하고 다닌다는데, 우리는 시장에서 마트 물건 하나 사는 것도 주저한다”고 지적했다.

연승훈 사무금융노조 KB손보CNS지부장은 “최저임금만 받아도 소고기 한 번 먹고 노후 걱정 없이 살 수 있어야 한다”고 했다. 민주노총은 다음 달 15일 총파업을 예고하며 최저임금 대폭 인상을 쟁취해 나가겠다고 밝혔다.

노동계와 경영계는 내년 최저임금을 두고 입장차를 좁히지 못하고 있다. 지난 25일 제9차 전원회의를 열어 내년 최저임금 수준을 논의한 최저임금위원회는 이 회의에서도 결론을 내지 못하면서 오는 30일 열리는 10차 전원회의에서 심의를 이어가기로 했다. 최저임금 법정 시한은 오는 29일로 올해도 법정 시한 내에 최저임금을 결정하지 못했다.