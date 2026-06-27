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본문 요약

27일 이란이 미국 공습에 대응해 미군과 연계된 목표물을 타격했다고 주장했다.

앞서 미국이 전날 이란의 호르무즈 해협 상선 공격에 대응해 이란의 군사기지를 타격했는데 곧바로 보복에 나선 것이다.

미국과 이란이 종전 합의에 서명한 지 9일 만에 재차 충돌하면서 종전을 둘러싼 불확실성이 재차 커지고 있다.

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이란 “미군 연계 목표물 타격”···미·이란 충돌에 재차 흔들리는 종전협상

입력 2026.06.27 17:42

  • 김경민 기자

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호르무즈해협.로이터연합뉴스

호르무즈해협.로이터연합뉴스

27일(현지시간) 이란이 미국 공습에 대응해 미군과 연계된 목표물을 타격했다고 주장했다. 앞서 미국이 전날 이란의 호르무즈 해협 상선 공격에 대응해 이란의 군사기지를 타격했는데 곧바로 보복에 나선 것이다. 미국과 이란이 종전 합의에 서명한 지 9일 만에 재차 충돌하면서 종전을 둘러싼 불확실성이 재차 커지고 있다.

이날 로이터통신에 따르면 이란 외무부는 이날 발표한 성명에서 “미국의 공습이 유엔 헌장과 양국 간 전쟁 종식을 위한 양해각서를 위반했다”며 이같이 밝혔다. 이란은 미군에 대한 공격 목표물에 대해선 구체적으로 설명하지 않았지만, 이번 공격이 ‘방어적’ 성격이라고 밝혔다.

앞서 이란은 전날 새벽 호르무즈 해협 통과를 시도하던 싱가포르 선적 컨테이너선 ‘에버러블리’를 공격했다. 미군은 이에 대응해 이란 남부 지역의 미사일·드론 저장 시설과 해안 레이더 기지를 타격했다. 이에 이란 이슬람혁명수비대가 미군의 공격을 ‘휴전 위반’으로 규정하면서 반격에 나선 것이다.

미국과 이란은 지난 17일 종전 양해각서(MOU)에 서명해 모든 전선에서 군사작전을 즉각적이고 영구적으로 종료하기로 했다. 그러나 미국과 이란이 양해각서체결 9일 만에 다시 충돌하면서 중동지역의 긴장도 고조되는 분위기다.

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