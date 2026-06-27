스위스도 ‘섭씨 40도’···‘역대급 폭염’에 알프스 빙하 벌써 거의 다 녹아

기온이 40도 안팎에 육박하는 유럽의 ‘역대급’ 폭염으로 지난 겨울 스위스 알프스에 쌓인 빙하도 이달 내 모두 녹아내린다는 분석이 나왔다.

27일(현지시간) AFP통신과 스위스 SRF방송에 따르면 취리히연방공대 빙하모니터링팀 글라모스(GLAMOS)는 지난 겨울 스위스 알프스에 형성된 빙하가 모두 녹는 날을 오는 29일로 추산했다. 21세기 들어 두번째로 빠른 속도다.

2000년 이후 가장 빠른 빙하 순손실일은 2022년 기록된 6월 26일로, 평균적으론 8월 중순에 빙하가 녹는다. 이를 감안하면 올해는 빙하가 평년보다 한달 반 가량 빠르게 녹아내린 것이다.

글라모스의 마티아스 후스 팀장은 지난달에 이어 한 달 만에 또 기록적 폭염이 찾아오면서 빙하가 빨리 녹고 있다고 분석했다. 연구진은 또 지난 겨울 눈이 적게 내린 것도 빙하가 빨리 녹아내린 원인 중 하나로 봤다. 눈은 빙하의 얼음보다 반사율이 높아 눈 밑의 얼음층을 보호하는 역할을 한다. 연구진은 빙하가 녹아 흘러내리는 물이 6초마다 올림픽 규격 수영장 하나를 채울 만큼이라고 계산했다.

온난화가 계속되면서 향후엔 알프스에서도 빙하를 보기 어려울 것이란 경고도 나온다. 글라모스에 따르면 알프스 빙하는 2000년부터 2024년 사이 24년간 38％가 사라졌다. 후스 팀장은 “지난 수십 년과 같은 속도로 온난화가 계속된다면 2100년에는 얼음 조각 몇 개만 남을 것”이라고 말했다.

프랑스와 영국을 중심으로 시작한 폭염이 중부 유럽으로 이동하면서 상대적으로 고도가 높은 스위스에서도 35도를 웃도는 폭염이 지속되고 있다. 전날 바젤(38.8도), 부흐스(37.8도), 비나우(37.3도), 코핑겐(37.0도) 등 스위스 곳곳이 역대 최고기온 기록을 갈아치웠다.

기상청은 이날도 바젤 39도, 제네바 38도 등 전국 대부분 지역에서 기온이 40도 가까이 오를 것으로 내다봤다.