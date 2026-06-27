창간 80주년 경향신문

메모리 핑계로 가격 인상한 ‘애플’, 미 정부에 ‘중국 메모리’ 사용승인 로비 나서

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

최근 메모리반도체의 가격 상승을 이유로 자사 제품의 가격을 크게 인상한 애플이 미국 정부의 블랙리스트에 오른 중국산 메모리 칩 구매를 추진하고 나섰다.

애플이 미 정부를 상대로 로비에 나선 것은 메모리 가격 급등으로 공급망 다변화를 추진해야 하기 때문이다.

최근 애플은 맥북과 아이패드 전 제품 가격을 일제히 올리면서 메모리 가격 상승을 근거로 제시했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

메모리 핑계로 가격 인상한 ‘애플’, 미 정부에 ‘중국 메모리’ 사용승인 로비 나서

입력 2026.06.27 18:16

  • 김경민 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 검색 선호 매체로 추가
애플 로고. 로이터연합뉴스

애플 로고. 로이터연합뉴스

최근 메모리반도체의 가격 상승을 이유로 자사 제품의 가격을 크게 인상한 애플이 미국 정부의 블랙리스트에 오른 중국산 메모리 칩 구매를 추진하고 나섰다.

파이낸셜타임스(FT)는 26일(현지시간) 애플이 미국 상무부를 비롯한 도널드 트럼프 행정부 관계자들을 상대로 중국산 메모리 칩 구매를 승인해달라는 로비를 벌이고 있다고 보도했다. 애플이 관심을 보이는 중국의 반도체 업체는 창신메모리테크놀로지(CXMT)인 것으로 알려졌다.

미 국방부는 CXMT가 중국 인민해방군과 연계됐다는 이유로 CXMT를 ‘중국 군사기업(1260H)’이라는 블랙리스트에 지정해왔다. 거래가 현재 법적으로 전면 금지된 것은 아니지만, CXMT와 거래할 경우엔 애플은 평판 리스크를 감수해야 한다.

애플이 미 정부를 상대로 로비에 나선 것은 메모리 가격 급등으로 공급망 다변화를 추진해야 하기 때문이다. 최근 애플은 맥북과 아이패드 전 제품 가격을 일제히 올리면서 메모리 가격 상승을 근거로 제시했다. 가격 인상 발표 직후 애플의 주가는 6% 넘게 급락하며 시가총액 2630억달러(약 403조원)가 증발했다.

애플의 행보에 ‘칩플레이션(반도체 가격 상승이 전기차, 전자기기 등의 가격 상승으로 이어지는 것)’과 빅테크의 투자비용 부담 우려가 겹치면서 이날 뉴욕증시에서 마이크론(-6.69%) 등 반도체 주가가 급락세를 보이기도 했다.

다만, 애플의 로비가 성공할지 여부는 미지수인 상태다. 미국 의회가 반발할 수 있기 때문이다.

하원 중국특별위원회의 존 물레나(공화·미시간) 위원장은 “애플이 중국 군사 기업과 협력하는 것은 심각한 실수가 될 것”이라며 “중국 공산당이 핵심 공급망을 장악하도록 돕는 결과를 초래할 수 있다”고 비판했다.

마코 루비오 국무장관도 상원의원이던 지난 2022년 애플이 중국의 YMTC 메모리 칩 채택을 검토했을 당시 “불장난을 하는 것”이라며 강하게 반대한 바 있다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글