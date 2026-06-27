메모리 핑계로 가격 인상한 ‘애플’, 미 정부에 ‘중국 메모리’ 사용승인 로비 나서

최근 메모리반도체의 가격 상승을 이유로 자사 제품의 가격을 크게 인상한 애플이 미국 정부의 블랙리스트에 오른 중국산 메모리 칩 구매를 추진하고 나섰다.

파이낸셜타임스(FT)는 26일(현지시간) 애플이 미국 상무부를 비롯한 도널드 트럼프 행정부 관계자들을 상대로 중국산 메모리 칩 구매를 승인해달라는 로비를 벌이고 있다고 보도했다. 애플이 관심을 보이는 중국의 반도체 업체는 창신메모리테크놀로지(CXMT)인 것으로 알려졌다.

미 국방부는 CXMT가 중국 인민해방군과 연계됐다는 이유로 CXMT를 ‘중국 군사기업(1260H)’이라는 블랙리스트에 지정해왔다. 거래가 현재 법적으로 전면 금지된 것은 아니지만, CXMT와 거래할 경우엔 애플은 평판 리스크를 감수해야 한다.

애플이 미 정부를 상대로 로비에 나선 것은 메모리 가격 급등으로 공급망 다변화를 추진해야 하기 때문이다. 최근 애플은 맥북과 아이패드 전 제품 가격을 일제히 올리면서 메모리 가격 상승을 근거로 제시했다. 가격 인상 발표 직후 애플의 주가는 6% 넘게 급락하며 시가총액 2630억달러(약 403조원)가 증발했다.

애플의 행보에 ‘칩플레이션(반도체 가격 상승이 전기차, 전자기기 등의 가격 상승으로 이어지는 것)’과 빅테크의 투자비용 부담 우려가 겹치면서 이날 뉴욕증시에서 마이크론(-6.69%) 등 반도체 주가가 급락세를 보이기도 했다.

다만, 애플의 로비가 성공할지 여부는 미지수인 상태다. 미국 의회가 반발할 수 있기 때문이다.

하원 중국특별위원회의 존 물레나(공화·미시간) 위원장은 “애플이 중국 군사 기업과 협력하는 것은 심각한 실수가 될 것”이라며 “중국 공산당이 핵심 공급망을 장악하도록 돕는 결과를 초래할 수 있다”고 비판했다.

마코 루비오 국무장관도 상원의원이던 지난 2022년 애플이 중국의 YMTC 메모리 칩 채택을 검토했을 당시 “불장난을 하는 것”이라며 강하게 반대한 바 있다.