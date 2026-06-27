[속보] 호르무즈 해협서 유조선 피격…“불상 발사체에 맞아”

27일(현지시간) 호르무즈해협에서 상선이 불상 발사체에 피격됐다.

AFP통신 등에 따르면 영국 해사무역기구(UKMTO)는 호르무즈해협에서 유조선 한 척이 불상의 불사체에 맞아 손상됐다고 밝혔다. UKMTO는 다만 “모든 승무원은 안전한 것으로 보고됐다”고 밝혔다. 다른 영국 해상무역업체 뱅가드 테크는 해당 선박이 파나마 선적 유조선이라고 전했다.

앞서 이란혁명수비대는 같은날 미군과 관련된 목표를 공격했다고 밝혔다.