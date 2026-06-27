[속보] 호르무즈 해협서 유조선 피격…“불상 발사체에 맞아”

27일(현지시간) 호르무즈해협에서 상선이 불상 발사체에 피격됐다.
AFP통신 등에 따르면 영국 해사무역기구(UKMTO)는 호르무즈해협에서 유조선 한 척이 불상의 불사체에 맞아 손상됐다고 밝혔다. UKMTO는 다만 “모든 승무원은 안전한 것으로 보고됐다”고 밝혔다. 다른 영국 해상무역업체 뱅가드 테크는 해당 선박이 파나마 선적 유조선이라고 전했다.
앞서 이란혁명수비대는 같은날 미군과 관련된 목표를 공격했다고 밝혔다.
공유하기
보기 설정
글자 크기
보통
크게
아주 크게
컬러 모드
라이트
다크
베이지
그린
컬러 모드
라이트
다크
베이지
그린
본문 요약
내 뉴스플리에 저장
입력 2026.06.27 19:12
수정 2026.06.27 19:28펼치기/접기
기사를 재생 중이에요
27일(현지시간) 호르무즈해협에서 상선이 불상 발사체에 피격됐다.
AFP통신 등에 따르면 영국 해사무역기구(UKMTO)는 호르무즈해협에서 유조선 한 척이 불상의 불사체에 맞아 손상됐다고 밝혔다. UKMTO는 다만 “모든 승무원은 안전한 것으로 보고됐다”고 밝혔다. 다른 영국 해상무역업체 뱅가드 테크는 해당 선박이 파나마 선적 유조선이라고 전했다.
앞서 이란혁명수비대는 같은날 미군과 관련된 목표를 공격했다고 밝혔다.
붓 끝의 美학엄동설한 끝에 틔운 망울…늙은 화가의 ‘매화시’
뉴스레터 구독이 완료되었습니다.
개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등
개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임
개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.
경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.
여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)