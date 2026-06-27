극적 32강 이뤄지면 만날 상대는 ‘G조 1위 벨기에’···홍명보호에게 ‘기적이 일어날까’

홍명보 호가 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 극적으로 32강에 진출했을 때 상대와 경기 장소가 확정됐다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 이번 대회에서 1승 2패(승점 3점)로 A조 3위에 처진 채 조별리그를 마쳤다. 48개국 참가한 이번 대회에서는 12개 조 1·2위뿐만 아니라 조 3위 중 상위 8개 팀도 32강에 나설 수 있다. 자력으로는 32강 진출을 결정짓지 못한 한국은 남은 조의 경기 결과를 기다리는 중이다.

대회 대진에 따라 A조 3위는 오는 30일 미국 보스턴에서 E조 1위, 또는 7월 2일 미국 시애틀에서 G조(벨기에, 이집트, 이란, 뉴질랜드) 1위와 맞붙는다. E조 1위는 독일로 결정이 됐다. 27일 FIFA에 따르면 독일의 32강전 상대는 D조 3위 파라과이로 확정됐다.

이에 따라 한국이 32강에 진출한다면 미국 워싱턴주 시애틀로 향하게 됐다. 독일을 피해 G조 1위와 미국 워싱턴주 시애틀에서 맞붙게 되는데, 이날 벨기에가 뉴질랜드를 5-1로 대파하고 조 1위를 확정했다. 벨기에(6득점 2실점)는 같은 시간 이란과 1-1로 비긴 이집트(5득점 3실점)와 나란히 1승 2무로 승점 5점을 쌓았고, 골 득실 차에서 앞서 1위로 조별리그를 통과했다.

현재 한국은 조 3위끼리의 순위에서 12개 팀 중 8위까지 밀렸다. 한국의 32강 진출 확률도 더 떨어졌다. 통계 전문 옵타는 A조 조별리그가 끝난 25일 한국의 32강 진출 확률을 87.76%로 제시했으나 하루 뒤인 26일 53.24%로 떨어뜨린 데 이어 이날은 31.51%로 더 낮게 잡았다.

미국 스포츠 전문 매체 디애슬레틱도 비슷한 전망을 내놨다. 한국이 남아공에 충격적인 패배를 당했음에도 32강행 가능성을 94%로 높이 봤었는데 하루 사이에 68%로 그 가능성이 작아지더니 이제는 44%까지 떨어졌다.

한국 바로 위인 7위는 아직 3차전을 치르지 않은 L조 크로아티아다. 이제 한국이 32강에 진출하기 위해서는 조별리그 마지막 날인 28일 치러지는 J, K, L조 경기 중 두 개 조에서 조 3위가 한국보다 아래여야 한다.