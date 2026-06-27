미국, 2주 만에 미토스5 사용 제한 완화···한국은 여전히 사용 제한될듯

미국 정부가 앤트로픽의 최상위 인공지능(AI) 모델인 ‘미토스5’ 사용 제한을 자국 기업에 한해 우선 완화하기로 했다. 다만 삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 기업은 여전히 미토스5 사용이 어려울 전망이다.

26일(현지시간) 주요 외신에 따르면 미 상무부는 이날 앤트로픽에 발송한 비공개 서한에서 미국 내 특정 기업들만 앤트로픽의 AI 모델 ‘클로드 미토스5’(미토스5)를 사용할 수 있다고 통보했다. 도널드 트럼프 미국 행정부가 앤트로픽의 AI 모델에 대한 수출 통제를 발표한 지 약 2주 만에 일부 규제 완화에 나선 것이다.

하워드 러트닉 미 상무장관은 언론이 입수한 서한에서 “특정 신뢰할 수 있는 파트너들이 ‘미토스5’ 모델을 사용하는 데 필요한 보안 조치가 충분히 마련됐다”고 평가했다. 서한에는 미국 정부가 언제든 자유롭게 승인 대상 목록을 변경할 수 있다는 내용도 담겼다.

구체적인 승인 대상은 확인되지 않았지만, 미국 내 기업과 기관 약 100곳이 포함될 것으로 전해졌다.

앤트로픽은 미 언론 보도 이후 성명을 내 “오늘 정부는 국가 핵심 인프라를 운영하고 방어하는 미국의 여러 기관에 당사의 가장 강력한 사이버 보안 모델인 ‘미토스5’를 다시 배포할 수 있다고 통보해왔다”고 밝혔다.

다만, 사용 대상을 미국 기관으로 한정하면서 외국 기업에 대해선 사용 제한 조치가 그대로 유지될 것으로 보인다. 앞서 앤트로픽과의 협업을 통해 ‘미토스5’의 전신인 ‘미토스’ 사전 접근 권한을 가진 것으로 알려졌던 삼성전자, SK하이닉스, SK텔레콤 등 국내 기업들도 여전히 접근 기회를 얻지 못하게 될 전망이다.

앤트로픽의 미토스5 외에도 여타 최첨단 AI모델에 대해서도 미국 정부의 통제 조치가 이뤄지는 모양새다. 오픈AI는 이날 차세대 AI 모델 ‘GPT-5.6’ 제품을 공개했다. 그러나 과거처럼 누구에게나 공개한 것이 아니라 미국 정부가 지정한 일부 기관에만 우선 제공하기로 했다. 이 때문에 업계 안팎에선 미 정부가 최첨단 AI 모델의 사용 접근권을 자의적으로 통제하고 있다는 비판이 나온다.