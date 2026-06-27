기후장관 “하루 100만톤 이상 용수 확보 가능”···삼전닉스 호남투자 ‘물부족 논란’에 진화 나선 정부

호남 반도체 산업단지가 조성될 경우 공업용수 확보가 어렵다는 주장에 대해 김성환 기후에너지환경부 장관이 “하루 100만t 이상 용수 확보가 가능하다”며 반박에 나섰다.

김 장관은 이날 엑스(X)에 올린 글에서 “하루 약 100만t 이상 용수를 추가로 확보할 수 있는 것으로 검토되고 있다”며 “영산강·섬진강 유역 7개 댐에 약 15억t의 물을 저장하고 있고, 이들 댐에서 하루 337만t의 생활·공업·농업·하천유지용수를 공급할 수 있다”고 밝혔다.

앞서 이재명 대통령도 이날 엑스에서 “첨단도시 발전에 필요한 수준의 관리 시스템을 갖추고 수자원을 제대로 배치·관리하면 하루 100만t의 산업용수 공급도 가능할 것으로 검토됐다”고 밝히기도 했다.

김 장관은 물을 추가로 확보할 구체적인 방안에 대해선 언급하진 않았다. 그러나 타지역의 물을 호남으로 끌어오거나 해수담수화를 추진할 수 있다는 전망에 대해선 “정부와 검토하는 내용과 차이가 있다”며 선을 그었다.

기후부는 지난해 수립한 영산강·섬진강 하천유역수자원관리계획 등 법정 계획에서 ‘장래에 용수가 부족하며, 기후변화를 고려하면 부족량이 급증한다’라는 전망을 제시한 바 있다.

정부가 호남에 물이 부족하지 않다고 진화에 나섰지만 구체적인 용수 공급방안을 두고 논란이 계속될 전망이다.