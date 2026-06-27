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이스라엘, 평화 합의안 하루 만에 레바논 공격···바레인은 “이란 드론 공격 받았다” 규탄 성명

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이스라엘이 레바논과 평화 기본 합의안에 서명한 지 하루 만에 레바논 남부 지역을 공개했다고 주요 외신이 27일 보도했다.

레바논 국영 통신에 따르면 이스라엘 드론은 이날 레바논 남부 나바티예 지역을 타격했다.

이스라엘과 레바논 내 친이란 무장정파 헤즈볼라 간 무력 충돌을 멈추기 위해 전날 미국의 중재로 이스라엘과 레바논은 평화 기본 합의안에 서명했는데, 하루 만에 공격에 나선 것이다.

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이스라엘, 평화 합의안 하루 만에 레바논 공격···바레인은 “이란 드론 공격 받았다” 규탄 성명

입력 2026.06.27 22:00

수정 2026.06.27 22:30

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  • 김경민 기자

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미국의 중재로 이스라엘과 레바논이 기본 합의에 서명한 이후, 27일(현지시간) 레바논 영토에서 이스라엘 전차들이 기동하는 모습. 로이터연합뉴스

미국의 중재로 이스라엘과 레바논이 기본 합의에 서명한 이후, 27일(현지시간) 레바논 영토에서 이스라엘 전차들이 기동하는 모습. 로이터연합뉴스

이스라엘이 레바논과 평화 기본 합의안에 서명한 지 하루 만에 레바논 남부 지역을 공개했다고 주요 외신이 27일(현지시간) 보도했다.

레바논 국영 통신에 따르면 이스라엘 드론은 이날 레바논 남부 나바티예 지역을 타격했다. 이스라엘과 레바논 내 친이란 무장정파 헤즈볼라 간 무력 충돌을 멈추기 위해 전날 미국의 중재로 이스라엘과 레바논은 평화 기본 합의안에 서명했는데, 하루 만에 공격에 나선 것이다.

앞서 이번 합의는 이스라엘과 분쟁 중인 헤즈볼라는 참여하지 않아 한계가 있을 수 있다는 관측이 나왔었다. 미국과 이란이 체결해 지난 18일 발효된 종전 양해각서(MOU)에서도 레바논을 포함한 모든 전선에서 군사작전을 종료한다는 내용이 담겼지만 이스라엘과 헤즈볼라 간 충돌이 계속되면서 휴전의 불안 요인이 될 수 있다는 우려가 나오기도 했다.

한편, 이날 바레인은 이란 드론 공격을 받았다고 밝히며 이란을 규탄하는 성명을 냈다. 바레인에는 중동 지역 미군을 관할하는 미 해군 5함대가 주둔해 있다. 이란은 이날 미국 공습에 대응해 미군과 연계된 목표물을 타격했다고 주장했다.

바레인은 “이란은 긴장 완화 노력이 진행되는 중에 공격을 계속해 평화 노력을 훼손한 책임이 있다”고 비판했다.

미국과 이란이 종전 합의에 서명한 지 9일 만에 다시 충돌하면서 종전 합의도 흔들릴 수 있다는 우려가 나온다.

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