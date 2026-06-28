‘식이섬유’ 한가득…장 건강·포만감 동시에 챙기는 슈퍼푸드 5

최근 건강관리 트렌드가 ‘단백질’ 중심에서 ‘장 건강’으로 확장되면서 식이섬유는 다시 주목받는 영양소가 되고 있다. 식이섬유는 장운동을 돕고 혈당 상승을 완만하게 하며 포만감을 높여 체중 관리에도 도움을 준다.

전문가들은 식이섬유 섭취량을 갑자기 늘리면 복부 팽만감이나 가스가 생길 수 있다고 조언한다. 따라서 충분한 수분 섭취와 함께 조금씩 양을 늘리는 것이 좋다. 또한 한 가지 식품에만 의존하기보다 과일, 채소, 통곡물, 견과류, 씨앗류를 다양하게 섭취하는 것이 장 건강과 영양 균형 측면에서 더 바람직하다.

베리류 중 ‘최강자’, 라즈베리

상큼한 맛으로 사랑받는 라즈베리는 1컵(약 123g) 기준 약 8g의 식이섬유를 함유하고 있다. 이는 같은 양의 딸기나 블루베리보다 많은 수준이다. 라즈베리의 작은 씨앗에는 불용성 식이섬유가 풍부해 장운동을 촉진하는 데 도움을 준다. 또한 안토시아닌과 비타민C 같은 항산화 성분도 풍부해 세포 손상을 줄이고 면역력 유지에도 긍정적인 영향을 미친다. 최근에는 요거트, 그래놀라, 오트밀 토핑으로 활용하거나 냉동 상태로 스무디에 넣어 먹는 방식이 인기를 끌고 있다.

호박, 베타카로틴까지 한 번에

호박은 부드러운 식감 덕분에 소화가 비교적 쉬운 식품으로 알려져 있다. 조리된 호박 1컵에는 약 7g의 식이섬유가 들어 있으며 베타카로틴 함량도 높다. 베타카로틴은 체내에서 비타민A로 전환돼 눈 건강과 면역 기능 유지에 도움을 준다. 특히 단호박은 식이섬유와 복합탄수화물이 풍부해 혈당을 급격하게 올리지 않으면서 포만감을 오래 유지하는 데 유리하다. 수프나 샐러드, 죽, 구이 등 다양한 방식으로 섭취할 수 있어 식이섬유 섭취량을 늘리기 좋은 식품으로 꼽힌다.

치아시드, 작은 씨앗 속 식이섬유 폭탄

치아시드는 최근 몇 년 사이 건강식품 시장에서 가장 주목받은 슈퍼푸드 중 하나다. 28g(약 2큰술) 기준 약 10g의 식이섬유를 제공한다. 물을 만나면 젤처럼 변하는 특성이 있는데, 이 과정에서 수용성 식이섬유가 수분을 흡수해 포만감을 높인다. 때문에 다이어트 식단에 자주 활용된다. 또한 오메가3 지방산과 식물성 단백질도 풍부해 심혈관 건강 관리에 도움을 줄 수 있다. 우유나 두유에 하룻밤 불려 치아 푸딩으로 먹거나 샐러드, 요거트에 뿌려 섭취하는 경우가 많다.

아마씨, 장 건강과 심혈관 건강을 동시에

아마씨(플랙스시드)는 식이섬유와 오메가3 지방산을 모두 함유한 대표적인 기능성 식품이다. 28g 기준 약 7.5g의 식이섬유를 제공한다. 특히 아마씨에 들어 있는 리그난(lignan)은 식물성 항산화 물질로 알려져 있으며 심혈관 건강과 관련한 연구도 꾸준히 이뤄지고 있다. 다만 아마씨는 통째로 먹으면 소화되지 않고 배출되는 경우가 많아 분쇄한 형태로 섭취하는 것이 권장된다. 스무디나 샐러드, 오트밀 등에 섞어 먹기 좋다.

아보카도, 지방 많은 과일의 반전

아보카도는 ‘지방이 많은 과일’이라는 인식이 강하지만 식이섬유 함량 역시 매우 높은 식품이다. 중간 크기 아보카도 한 개에는 약 10g의 식이섬유가 들어 있다. 특히 아보카도에 풍부한 단일불포화지방산은 혈중 콜레스테롤 관리에 도움이 되는 것으로 알려져 있다. 식이섬유와 건강한 지방이 함께 들어 있어 포만감이 오래 지속되는 것도 장점이다. 샐러드나 샌드위치, 토스트에 올려 먹는 것은 물론 최근에는 스무디와 디저트 재료로도 활용되고 있다.