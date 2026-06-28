“저기 익수자가 있다!”…무인기, 이젠 이런 임무도?

덴마크공대, 구조 무인기 개발 여객선에서 사람 빠지면 출동 GPS 내장 구명조끼 떨어뜨려

운항 중인 여객선에서 사람이 바다에 빠지면 갑판에서 즉시 이륙해 수색 작업을 펼치는 자율 무인기가 개발됐다. 무인기는 공중에서 익수자를 카메라로 찾아 구명조끼를 떨어뜨린다. 배는 방향을 돌리는 데 시간이 오래 걸리기 때문에 현재는 승객이 물에 빠져도 즉각 대응할 방법이 마땅치 않다. 해양 안전 수준을 높일 새 기술이 될 것으로 보인다.

최근 덴마크공대(DTU) 연구진은 대학 공식 자료를 통해 여객선에 탔다가 바다에 빠진 사람을 구조하기 위한 무인기를 개발했다고 밝혔다. 연구진이 공개한 무인기는 동체 폭이 2.4ｍ인 수직이착륙기다. 프로펠러가 총 6개 달렸다.

연구진은 이번에 개발한 무인기가 완전 자율 비행한다고 밝혔다. 항해 중인 여객선에서 익수자가 생겼다는 사실이 확인되면 알아서 공중으로 떠오른다. 그 뒤 무인기는 스스로 비행하면서 동체에 달린 가시광선·적외선 카메라로 즉각 배 주변을 수색한다. 최대 수색 범위는 1㎢(축구장 140개 면적)다.

이때 무인기는 자체 컴퓨터로 익수 사고 뒤 배의 속도 등을 고려해 사람이 떠 있을 가능성이 높은 수역을 집중적으로 훑는다. 연구진은 “바람과 해류도 함께 계산한다”며 “같은 수역을 두 번 확인하느라 수색 시간을 낭비하지 않는다”고 했다.

바다에 떠 있는 사람이 확인되면 즉시 구명조끼를 투하한다. 무인기가 떨어뜨리는 구명조끼에는 위성항법시스템(GPS) 신호 발신기가 내장됐다. 익수자를 물에서 건져 올려 여객선으로 데려오는 일은 여객선 승무원들이 탑승한 구명보트가 해야 하는데, 보트가 향할 수역 위치를 GPS 내장 구명조끼로 정확히 알 수 있게 한다.

연구진이 이 무인기를 만든 이유는 여객선, 특히 대형 크루즈선의 특성 때문이다. 덩치 큰 배들은 익수자가 생겨도 자동차처럼 바로 멈출 수 없다. 관성 때문에 가던 방향과 속도가 한참 유지된다. 그 사이 물에 빠진 사람은 위기에 빠진다. 연구진 무인기가 상용화하면 구조 성공률이 올라갈 가능성이 크다.

연구진은 앞으로 무인기가 임무를 마친 뒤 갑판으로 안전하게 착륙하는 기술을 고안하는 데 주력할 예정이다. 배는 지면과 달리 파도 때문에 지속해서 흔들리기 때문이다. 연구진은 “마네킹을 대상으로 한 시험이 진행 중”이라며 “해안 경비대에서도 이번 무인기로 구조 성공률을 높일 수 있을 것”이라고 밝혔다.