전북 해수욕장 8곳 내달 3일부터 개장

전북지역 주요 해수욕장 8곳이 다음 달 3일부터 차례대로 개장해 본격적인 여름철 피서객 맞이에 나선다.

28일 전북도에 따르면 부안지역 5개 해수욕장(변산·고사포·격포·모항·위도)은 다음 달 3일 가장 먼저 문을 연다. 이어 군산 선유도 해수욕장과 고창 구시포·동호 해수욕장이 같은 달 10일 개장한다. 폐장일은 선유도 해수욕장(8월 17일)을 제외한 나머지 7개 해수욕장이 모두 8월 18일이다.

입수 가능 시간은 지역별로 다르다. 부안은 오전 9시부터 오후 6시까지, 군산은 오전 10시부터 오후 6시까지, 고창은 오전 10시부터 오후 7시까지 운영한다. 이용객이 집중되는 변산해수욕장은 오후 8시까지 연장 운영한다.

전북도는 올해 해수욕장 운영 목표를 ‘안전사고 제로’로 정하고 안전관리 체계를 강화했다. 군산지방해양수산청 등 관계기관과 합동 안전점검을 마쳤으며, 구명보트 등 수상안전장비를 확충하고 안전관리요원 142명을 현장에 배치했다. 지역별 배치 인원은 부안 108명, 군산 18명, 고창 16명이다.

피서철 고질 민원으로 꼽히는 바가지요금과 이른바 ‘알박기 텐트’에 대한 관리도 강화한다. 신고센터를 운영하고 현장 계도 활동을 병행해 쾌적한 이용 환경을 조성할 방침이다.

해수욕장별 특화 행사도 마련된다. 군산 선유도 해수욕장에서는 ‘해양치유 힐링비치’, 고창 구시포 해수욕장에서는 해변 콘서트, 부안 변산해수욕장에서는 ‘선셋 비치 펍’ 프로그램이 운영될 예정이다.

전북도 관계자는 “피서객들이 안심하고 휴가를 즐길 수 있도록 수질 관리부터 안전사고 예방까지 빈틈없이 관리하겠다”며 “구명조끼 착용 등 안전수칙을 준수해 안전한 여름휴가를 보내길 바란다”고 말했다.