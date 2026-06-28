K-AI 얼라이언스, 회원사 50개로 늘어…SK “글로벌 AI 플랫폼 본격화”

“일본, 중동, 동남아에서도 정례 프로그램 운영”

SK그룹이 주도하는 인공지능(AI) 기업 연합체 ‘K-AI 얼라이언스’가 올해 회원사 수를 50개로 늘리고 공동 기술 개발 등 사업 협력을 위한 플랫폼으로 도약하겠다는 포부를 밝혔다.

유영상 SK AI위원장은 지난 26일(현지시간) 미국 실리콘밸리 멘로파크에서 열린 ‘유나이트 2026’에서 “AI 산업은 단일 기업이 독자적으로 모든 경쟁력을 확보하기 어려운 시대로 접어들고 있다”며 “AI 생태계가 유기적으로 연결될 때 비로소 실질적인 혁신이 가능하다”고 말했다. 그는 지속적인 회원사 확대와 글로벌 네트워크 강화를 통해 K-AI 얼라이언스를 해외 투자자와 빅테크가 가장 먼저 찾는 글로벌 AI 생태계 플랫폼으로 발전시켜 나갈 것이라고 밝혔다.

K-AI 얼라이언스는 2023년 2월 SK텔레콤 주도로 출범한 AI 기업 연합체다. 한국의 AI 혁신 기업들이 해외 시장 진출과 AI 생태계 활성화를 추진하기 위해 결성했다. 출범 당시 7개 기업으로 시작했지만 현재는 AI 반도체부터 인프라, 모델, 애플리케이션 등 AI 주요 분야를 아우르는 총 50개 회원사가 참여하는 연합체가 됐다. 특히 회원사 가운데 35%가량이 미국, 싱가포르, 일본 등 해외에 본사를 두고 있다.

올해부터는 K-AI 얼라이언스 운영 주체가 SK텔레콤에서 SK수펙스추구협의회 산하 AI위원회로 확대 개편됐다. 이날 중장기 운영 전략 ‘K-AI 얼라이언스 2.0’도 공개했다. 기존의 네트워킹 중심 협력을 넘어 SK텔레콤, SK하이닉스 등 주요 회원사와 공동 기술 개발, 사업 검증, 신규 서비스 발굴 등 다양한 협력 기회를 확보하는 플랫폼으로 성장하겠다는 계획이다. K-AI 얼라이언스는 또 일본, 중동, 동남아시아 등 주요 지역에서도 정례 프로그램을 운영해 회원사들의 글로벌 투자 유치와 사업 확장을 적극적으로 지원할 계획이다.