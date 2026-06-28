이집트 청년들, 졸업작품으로 기업 만났다···한기대 취업박람회 성황

KOICA 지원 교육역량 강화사업 일환 23개 기업 참여·산학협력 확대

한국기술교육대 개도국기술이전연구소는 이집트 베니수에프 기술대에서 제2회 졸업작품전시회와 취업박람회를 개최했다고 28일 밝혔다. 이번 행사는 한국국제협력단(KOICA)의 ‘이집트 한-이집트 기술대학 교육역량 및 산학협력 강화사업 PMC용역’의 일환으로 열렸다.

이번 사업은 베니수에프 기술대의 교육 기반을 강화하고 지속가능성을 확보해 노동시장 수요 중심의 기술교육을 확산하는 것을 목표로 한다. 안정적이고 중장기적인 대학 운영 기반 구축, 산업 수요 맞춤형 교육과정 개발, 산학협력 체계 활성화 등을 추진하는 5개년 사업이다.

지난해에 이어 두 번째로 열린 졸업작품전시회와 취업박람회는 학생들의 창의적인 졸업작품과 프로젝트 기반 학습 성과를 공유하고 기업과 학생 간 교류를 통해 취업 기회 확대와 산학협력 체계 강화를 지원하기 위해 마련됐다.

졸업작품전시회에서는 한국기술교육대 개도국기술이전연구소의 캡스톤디자인 지원을 통해 ICT, 메카트로닉스, 오토트로닉스, 신재생에너지 등 4개 학과에서 제작한 16개 작품이 전시됐다. 이집트 산업환경에 적용 가능한 실용성과 신산업 분야 기술을 접목한 다양한 작품이 관람객들의 관심을 모았다.

취업박람회에는 삼성전자 이집트 현지법인과 아진솔루션 등 이집트에 진출한 한국 기업을 포함해 모두 23개 기업이 참가했다. 참가 기업들은 학생들을 대상으로 기업 소개와 채용 정보 제공, 취업 컨설팅 등을 진행했다.

한편 한국기술교육대 개도국기술이전연구소는 2005년 개소 이후 이집트를 비롯해 르완다, 모로코, 우즈베키스탄 등에서 직업훈련 분야 국제개발협력사업을 수행하며 개발도상국의 경제성장 지원과 한국 직업훈련 시스템 확산에 기여하고 있다.