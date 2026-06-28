“디자인공학 글로벌 인재 키운다” 한남대, 영국 명문 브루넬대와 ‘1+1 복수학위’

디자인공학 석사과정 1+1 복수학위 협정 체결 AI·디지털디자인 등 융합 분야 교육 협력 확대

한남대는 영국 런던 브루넬대와 디자인공학 분야 석사과정 1+1 복수학위 협약을 체결했다고 28일 밝혔다.

이번 협정에 따라 운영되는 1+1 복수학위 과정은 한남대 디자인공학과 석사과정 학생이 한남대에서 1년, 런던 브루넬대에서 관련 석사과정을 1년 이수하면 양교의 석사학위를 모두 취득할 수 있는 제도다.

이와 함께 비학위 과정도 운영된다. 한남대 대학원생은 학위 취득을 목적으로 하지 않는 비학위 프로그램을 통해 런던 브루넬대에서 교과목을 수강할 수 있으며 영국 대학의 교육과정과 국제적인 학습 환경을 경험할 수 있다. 이수한 학점은 사전 승인과 관련 규정에 따라 한남대 학점으로 인정된다.

협정 연계 분야는 디자인공학을 비롯해 인공지능(AI), 디자인전략 및 혁신, 3D 애니메이션, 모션그래픽, 몰입형 혼합현실(XR), 창의적 인공지능 등 디지털디자인 및 융합기술 분야를 포함한다. 이는 한남대 특성화 기관인 한남디자인팩토리가 추진해 온 디자인씽킹, 프로젝트 기반 학습(PBL), 글로벌 공동교육, 산학연계형 융합교육과도 연계된다.

한남대 관계자는 “이번 협정을 계기로 디자인공학 분야 글로벌 교육 모델을 구체화하고 해외 대학과의 공동교육과 학생교류 프로그램을 확대할 계획”이라며 “특히 한남디자인팩토리를 중심으로 디자인, 기술, 인공지능, 디지털콘텐츠 분야의 국제협력 기반을 강화하고 학생들의 글로벌 문제해결 역량을 높이겠다”고 말했다.