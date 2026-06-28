기적은 없었다, 한국 월드컵 조별리그 탈락 ‘굴욕’···마지막 희망 우즈벡 마저 패배

한국 축구가 끝내 굴욕적인 조별리그 탈락을 피하지 못했다. 32강 진출의 마지막 희망을 걸었던 우즈베키스탄이 콩고민주공화국에 역전패를 당하면서 한국의 운명도 함께 끝났다.

콩고민주공화국은 28일 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 K조 최종전에서 우즈베키스탄을 3-1로 꺾었다.

이 승리로 콩고민주공화국은 1승1무1패(승점 4)를 기록하며 32강행을 확정했다. 반면 한국은 조별리그 A조에서 1승2패(승점 3)로 3위에 오른 뒤 상위 8개 조 3위 안에 들기를 기대했지만, 콩고민주공화국이 마지막 한 자리를 차지하면서 J조 오스트리아-알제리전 결과와 관계없이 조별리그 탈락이 확정됐다.

이번 대회에서 한국은 체코를 상대로 2-1 승리를 거두며 기분 좋게 출발했다. 그러나 멕시코에 0-1로 패한 데 이어 마지막 남아프리카공화국전에서도 0-1로 무너지면서 스스로 조 2위 직행 기회를 놓쳤다. 이후 다른 조 결과를 지켜봐야 하는 처지에 몰렸고, 끝내 기적은 일어나지 않았다.

월드컵 첫 출전인 우즈베키스탄은 마지막까지 한국에 희망을 안겨주는 듯했다.

전반 10분 아보스베크 파이줄라예프(바샥셰히르)의 감각적인 패스를 받은 엘도르 쇼무로도프가 절묘한 왼발 칩슛으로 선제골을 터뜨리며 콩고민주공화국을 흔들었다.

콩고민주공화국도 곧바로 반격했다. 전반 17분 나타나엘 음부쿠(몽펠리에)가 골망을 흔들었지만, 비디오판독(VAR) 결과 공격 과정에서 셰르조드 나스룰라예프의 얼굴을 가격한 반칙이 확인돼 득점이 취소됐다.

1-0으로 전반을 마친 우즈베키스탄은 후반 들어 거센 압박을 버티지 못했다.

후반 23분 압두코디르 후사노프(맨체스터 시티)가 요안 위사를 막는 과정에서 페널티킥을 허용했고, 위사가 직접 키커로 나서 동점골을 성공시켰다.

기세를 올린 콩고민주공화국은 후반 33분 피스통 마엘레(피라미드)가 상대 뒷공간을 파고들어 역전골을 터뜨렸다. 오프사이드 여부를 확인하기 위한 온필드 리뷰까지 진행됐지만 판정은 번복되지 않았다.

승부는 후반 추가시간 완전히 갈렸다. 위사가 페널티박스 왼쪽에서 강력한 오른발 슈팅으로 자신의 멀티골이자 팀의 세 번째 골을 터뜨리며 3-1 승리에 마침표를 찍었다.

결국 우즈베키스탄의 분전도 한국을 구하지는 못했다. 한국은 조별리그 마지막 경기에서 남아프리카공화국에 덜미를 잡힌 대가를 치르며 48개국 체제로 확대된 첫 월드컵에서 32강 진출에 실패하는 아쉬운 결과를 받아들게 됐다.