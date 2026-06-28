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“타 지자체 종량제 봉투 버리지 않고 계속 사용”···동해시, 7월부터 전입세대 대상 인증마크 도입

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본문 요약

강원 동해시는 오는 7월 1일부터 전입 세대를 대상으로 '종량제봉투 사용 인증마크' 제도를 시행한다고 28일 밝혔다.

기존에는 동해시 종량제봉투로 교환해 줬었다.

하지만 내달부터 '종량제봉투 사용 인증마크' 제도가 시행됨에 따라 전입세대는 다른 자치단체의 종량제봉투에 인증마크를 부착해 그대로 사용할 수 있게 된다.

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“타 지자체 종량제 봉투 버리지 않고 계속 사용”···동해시, 7월부터 전입세대 대상 인증마크 도입

입력 2026.06.28 10:46

  • 최승현 기자

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동해시청 전경. 동해시 제공

동해시청 전경. 동해시 제공

강원 동해시는 오는 7월 1일부터 전입 세대를 대상으로 ‘종량제봉투 사용 인증마크’ 제도를 시행한다고 28일 밝혔다.

이번 제도는 전입 세대가 보유한 다른 자치단체의 종량제봉투를 버리지 않고 계속 사용할 수 있도록 지원하는 생활밀착형 자원 순환 시책이다.

기존에는 동해시 종량제봉투로 교환해 줬었다.

하지만 내달부터 ‘종량제봉투 사용 인증마크’ 제도가 시행됨에 따라 전입세대는 다른 자치단체의 종량제봉투에 인증마크(스티커)를 부착해 그대로 사용할 수 있게 된다.

타 지역 전입자 종량제봉투 인증 스티커. 동해시 제공

타 지역 전입자 종량제봉투 인증 스티커. 동해시 제공

인증마크는 전입신고 후 60일 이내 주소지 행정복지센터에서 발급받을 수 있다.

1가구당 최대 20매까지 지원된다.

동해시는 사용 가능한 봉투를 폐기하지 않고 재사용함으로써 불필요한 폐기물을 줄이고 행정비용까지 절감하는 효과가 나타날 것으로 기대하고 있다.

동해시 관계자는 “최근 원자재 가격 상승으로 인한 종량제봉투 제작비 증가에 대응하고, 시민들이 전입 과정에서 겪는 불편을 줄이기 위해 이같은 제도를 도입하게 됐다”며 “일상 속 자원 순환 문화 확산에도 도움이 될 것으로 보인다”고 말했다.

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