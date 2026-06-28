민생경제 부담·재정위기 고려···인천 민선 9기 취임식 ‘간소화’

‘3선’ 차준택 부평구청장 ‘0원’ 취임식

3고(고물가·고환율·고금리)에 따른 민생경제의 어려움과 재정위기 상황을 고려해 7월 1일 출범하는 민선 9기 인천시장과 인천시교육감, 11개 기초단체장의 취임식이 간소하게 치러진다.

인천시는 7월 1일 오전 10시 인천시청 앞 애뜰광장에서 박찬대 인천시장 당선인의 취임식을 개최할 예정이라고 28일 밝혔다. 박 당선인은 이날 오전 8시 30분 현충탑 참배와 취임식을 치른 후 오전 11시 사무인계인수서에 서명한 뒤 민선 9기 임기를 시작한다.

같은 날 오후 5시 30분에는 2군·8구에서 2군·9군으로 31년 만에 바뀌는 행정체제 개편 출범 기념식에 참석한다. 박 당선인 취임식과 행정체제 개편 출범식 예산은 합해서 5500만원이다.

앞서 민선 8기 유정복 인천시장 취임식은 중구 상상플랫폼 야외광장에서 1억6162억원을 들여 개최했다.

인천지역에서 처음 3선에 성공한 도성훈 교육감도 다음 달 1일 오후 4시 30분 인천시교육청 정보센터 4층 대회의실에서 예산 2000만원을 들여 취임식을 진행할 예정이다.

행정체제 개편으로 신설되거나 통합된 4개 기초단체도 취임식과 함께 출범식을 연다. 중구에서 분리된 영종구는 7월 1일 오후 2시 손화정 초대 영종구청장의 취임식을 개최할 예정이다. 손 구청장의 취임식은 애초 4500만원을 들여 진행하려 했으나 은행에서 181억원을 빌려 복지급여를 충당하는 등 재정 위기 상황을 감안, 600만원으로 축소했다. 영종구 출범식도 향후에 개최하기로 했다.

서구에서 분리된 검단구는 7월 1일 오전 9시 출범식·오후 3시 김진규 초대 검단구청장 취임식을 열기로 했다. 두 행사 예산은 1000만원이다.

중구와 동구가 통합된 제물포구는 1일 오전 10시 30분에 1800만원을 들여 김찬진 제물포구청장 취임식을 연다. 7월 7일 오후 7시에는 별도로 제물포구 출범식을 개최할 예정이다.

서구에서 명칭을 바꾼 서해구는 출범식 없이 400만원을 들여 구재용 서해구청장의 취임식만 1일 오전 10시에 개최하기로 했다.

4선에 성공한 박형우 구청장은 2000만원을 들여 7월 1일 오전 10시 계양구청 남측광장에서, 재선에 성공한 박용철 강화군수도 5000만원을 들여 7월 1일 오전 10시 강화 고인돌체육관에서 각각 취임식을 연다.

장정민 옹진군수는 7월 2일 오전 10시 옹진군청 효심관에서 2000만원, 이병래 남동구청장은 7월 1일 오전 10시 소래아트홀서 1000만원, 김정식 미추홀구청장은 7월 1일 오전 10시 미추홀구청 대회의실에서 600만원, 이재호 연수구청장은 7월 1일 오전 10시 연수아트홀에서 400만원을 들여 각각 취임식을 열 예정이다.

3선의 차준택 부평구청장은 7월 1일 오전 10시 부평구청 두드림마당서 한 푼의 예산도 편성하지 않고 직원과 주민들이 참석한 가운데 취임식을 열고, 민선 9기 임기를 시작할 예정이다.