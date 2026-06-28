이원택 전북지사 당선인, 젠슨 황에 ‘삼겹살 회동’ 제안한 까닭?···“새만금 투자 협력안 논의하자”

젠슨 황 방한 당시 새만금 언급에 화답 차원

이원택 전북지사 당선인이 글로벌 인공지능(AI) 반도체 기업 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자(CEO)에게 새만금 투자 논의를 위한 회동을 제안했다.

28일 민선 9기 전북지사직 인수위원회에 따르면 이 당선인은 최근 미국 엔비디아 본사와 엔비디아 코리아 대표에게 관련 내용이 담긴 친서를 발송했다.

인수위는 최근 방한한 황 CEO가 새만금을 잠재적 투자 대상지로 언급한 데 대한 전북도의 화답 차원이라고 설명했다.

이 당선인은 친서에서 새만금을 규제가 사실상 없는 ‘클린 슬레이트(Clean Slate)’로 소개하며 AI 산업 투자에 적합한 입지라고 밝혔다. 또 엔비디아가 요구하는 ‘마찰 없는 환경’과 ‘확장성’, ‘신속한 사업 추진’을 구현할 수 있는 여건을 갖추고 있다고 했다.

새만금의 강점으로는 차세대 AI 데이터센터 구축에 필요한 청정에너지와 산업용수 공급 여건, 피지컬 AI와 로봇 기술을 실증할 수 있는 규제혁신 환경 등을 제시했다. 미국 애리조나와 사우디아라비아의 미래형 산업도시 옥사곤(Oxagon)에 견줄 경쟁력을 갖추고 있다는 점도 내세웠다.

아울러 황 CEO가 최근 선호하는 가수로 언급한 화사가 전북 출신이라는 점을 소개하며 친근감을 표시했다.

친서에는 “형식적인 프레젠테이션보다 삼겹살을 함께하며 격의 없이 대화하고 싶다”며 새만금을 글로벌 AI 산업 거점으로 육성하기 위한 협력 방안을 논의하자는 제안도 담겼다.

이 당선인은 “전북 발전을 위해서라면 세계 어디든 직접 찾아가겠다”며 “엔비디아와 같은 세계적 기업이 새만금에 투자할 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다”고 말했다.