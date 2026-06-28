LS일렉트릭, 미 핵심 거점 ‘LS일렉트릭 유타’ 증설 기공식 개최

2500억원 투자해 생산시설 6배로 확대 2027년 초 가동, 제조·설계·R&D 거점 구축

LS일렉트릭이 미국 전력 인프라 시장을 선점하기 위해 현지 핵심 생산 거점인 ‘LS일렉트릭 유타’의 대규모 증설에 돌입했다.

LS일렉트릭은 지난 25일(현지시간) 미국 유타주 시더시티에 있는 LS일렉트릭 유타에 총 2500억원을 투자해 생산시설을 확충하는 증설 기공식을 열었다고 밝혔다.

2027년 초 가동이 목표인 이번 증설은 기존 1만3223㎡(약 4000평)의 생산시설에 6만6115㎡(약 2만 평)를 추가해 총 7만9338㎡(약 2만4000평) 규모로 생산시설을 약 6배 확장하는 프로젝트다.

앞서 LS일렉트릭은 북미 배전 사업 강화를 위해 2022년 630만달러(약 77억원)를 투자해 현지 배전반 제조 업체인 ‘MCM엔지니어링II’를 인수했다. 올해 사명을 LS일렉트릭 유타로 변경했다.

이번 증설이 끝나면 LS일렉트릭 유타 사업장의 배전반 생산 능력은 기존보다 3배가량 증가한 연간 5000억원 수준으로 확대될 것으로 LS일렉트릭 측은 기대하고 있다.

이번 증설을 통해 LS일렉트릭 유타를 현지 수요에 맞춘 설계와 연구개발(R&D) 기능까지 통합적으로 수행하는 북미 전략 거점으로 성장시킨다는 계획이다. 제품 기획과 개발, 제조가 한 곳에서 이뤄지는 ‘올인원’ 복합 시설을 구축해 까다로운 현지 요구에 한층 신속하고 유연하게 대응할 방침이다.

LS일렉트릭 관계자는 “이번 투자는 북미 시장 내 신뢰도와 브랜드 인지도를 한층 강화하는 중대한 전환점이 될 것”이라며 “연간 배전반 생산 능력을 5000억원 수준으로 끌어올려 추가 매출을 확보하고, 빅테크가 이끄는 전력 인프라 슈퍼사이클(초호황) 시장에서 확고한 주도권을 쥐겠다”고 밝혔다.