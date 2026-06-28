삶고 볶고 아니면 생으로?…채소마다 영양 살리는 ‘최적의 조리법’ 따로 있다

채소는 몸에 좋다는 사실은 누구나 안다. 하지만 무조건 생으로 먹는 것이 가장 건강하다고 생각하는 경우도 적지 않다. 전문가들은 채소의 종류에 따라 영양소가 가장 잘 보존되는 조리법이 다르다고 말한다. 어떤 채소는 생으로 먹을 때 비타민을 온전히 섭취할 수 있지만, 어떤 채소는 오히려 열을 충분히 가해야 체내 흡수율이 높아진다.

생으로 먹어야 영양소가 살아나는 채소

가열하지 않은 생채소는 비타민과 항산화 성분을 가장 효과적으로 섭취할 수 있는 방법이다. 누구나 알다시피 생채소에는 항산화물질과 폴리페놀, 비타민 B군, 비타민 C가 풍부하게 남아 있다. 대표적인 채소는 상추를 비롯한 샐러드류 채소다. 이들은 열에 노출되면 일부 영양소가 빠르게 감소한다.

오이는 껍질째 먹는 것이 좋다. 껍질에는 식이섬유와 폴리페놀이 풍부하게 들어 있어 영양학적 가치가 높다. 파프리카 역시 생으로 먹기 좋은 채소다. 비타민 C 함량이 매우 높아 샐러드나 간식으로 섭취하면 영양소 손실을 최소화할 수 있다.

살짝 익혀야 좋은 채소

일부 채소는 약한 열을 가했을 때 맛과 영양을 모두 살릴 수 있다. 양파와 마늘에는 알리신과 케르세틴 같은 항염 성분이 들어 있다. 다만 이 성분들은 열에 약하기 때문에 오래 볶거나 높은 온도에서 조리하면 손실될 수 있다. 짧은 시간 가볍게 익히는 것이 좋다.

당근과 버섯, 그린빈, 아스파라거스도 살짝 익혀 먹기에 적합하다. 브로콜리와 콜리플라워, 양배추, 방울양배추 같은 십자화과 채소도 찌거나 전자레인지로 짧게 조리하면 영양소 손실을 줄일 수 있다.

특히 브로콜리는 조리 전에 잘게 썰어두면 설포라판 생성이 늘어난다. 설포라판은 항산화 및 항염 작용을 하는 성분으로 알려져 있다. 전문가들은 삶거나 튀기기보다는 찌거나 전자레인지를 활용하는 조리법이 영양 보존에 더 유리하다고 조언한다.

충분히 푹 익혀야 흡수율이 높아지는 채소도

모든 채소가 생으로 먹는 것이 좋은 것은 아니다. 일부는 조리했을 때 오히려 체내 이용률이 높아진다.

대표적인 것이 시금치다. 시금치에는 옥살산이 많이 들어 있는데, 이 성분은 칼슘과 철분의 흡수를 방해할 수 있다. 하지만 가열하면 옥살산 함량이 줄어 칼슘과 철분의 흡수율이 높아진다.

토마토도 마찬가지다. 살짝 끓이거나 익히면 강력한 항산화 성분인 라이코펜의 체내 흡수율이 증가한다.

감자는 반드시 익혀 먹는 것이 좋다. 특히 껍질에는 식이섬유와 항산화 성분이 풍부해 껍질째 조리하면 영양학적 이점이 크다. 반면 생감자에는 소화가 어려운 저항성 전분이 들어 있어 복부 불편감을 유발할 수 있다.

양배추 역시 잘게 썬 뒤 찌거나 전자레인지로 짧게 익히면 영양소를 비교적 잘 유지할 수 있다.

중요한 것은 물론, ‘꾸준히 먹는 습관’

전문가들은 어떤 조리법이 절대적으로 우수하다고 단정하기보다 채소를 꾸준히 섭취하는 것이 가장 중요하다고 강조한다.

같은 채소라도 찌기, 볶기, 굽기 등 조리법을 다양하게 바꾸면 질리지 않아 섭취량을 늘리는 데 도움이 된다. 일부 영양소가 조리 과정에서 감소하더라도 더 많은 양의 채소를 먹게 된다면 전체적인 영양 섭취는 오히려 늘어날 수 있다.

채소를 익힐 때는 색깔도 중요한 기준이다. 브로콜리나 아스파라거스, 그린빈의 선명한 초록색이 칙칙한 회녹색으로 변했다면 지나치게 익힌 신호일 가능성이 크다. 적당한 조리 시간을 지키는 것이 맛과 영양을 모두 살리는 가장 좋은 방법이다.