미·이란 충돌로 다시 발 묶인 한국 선박 3척·한국 선원 43명

미국과 이란의 군사 충돌이 또 이어지면서 호르무즈 해협에 남은 국적선들의 발목이 다시 묶였다. 인명 피해 없이 선박들이 차례대로 해협을 빠져나오던 상황이었지만, 남은 선박들의 출항 일정이 다시 불투명해졌다.

해양수산부는 28일 오전 9시 기준 호르무즈 해협 안쪽에 국적선 3척이 남아있다고 밝혔다. 전날 우리 선박 2척이 추가로 해협을 이탈하면서 현지에 남은 한국인 선원은 국적선 13명, 외국 선박 30명 등 총 43명이다.

현재 해협에 남아 있는 선박 3척 가운데 2척은 선적을 마치는 대로 출항할 계획이었으나, 상황 악화로 일정을 재검토 중이다. 이 중 1척은 “지난 양일간 미·이란 긴장 고조에 따라 해외 선주사와 통항 계획을 추가 검토 후 통항할 예정”이라고 해수부는 설명했다. 다른 1척은 화물 선적 작업을 마치지 않았다.

나머지 1척은 지난달 4일 이란산 미사일로부터 피격된 HMM의 ‘나무호’로, 아랍에미리트(UAE) 두바이 항에서 수리를 받고 있다. 해당 선박은 다음 달 중순 이후 출항이 가능할 것으로 전망된다.

앞서 지난 2월28일(현지시간) 미국과 이스라엘의 이란 기습 공격 이후 해협이 사실상 봉쇄되면서 국적선 26척이 한때 발이 묶였다. 당시 해수부는 3월4일 기준 국적선 144명, 외국 선박 42명 등 총 186명의 한국인 선원이 해협 내에 남아 있다고 밝힌 바 있다.

이후 이란 측과의 협의를 거쳐 선박들은 차례로 빠져나왔다. 지난달 20일 HMM 유조선 ‘유니버설 위너호’를 시작으로, 지난 10일에는 SK해운 소속 액화천연가스(LNG) 운반선 1척이 해협을 이탈했다. 지난 21일 미국과 이란이 휴전에 합의한 이후에는 22일 2척, 24일 4척, 25일 5척, 26일 8척, 27일 2척 등 하루를 제외하고 연일 통항이 이어졌다. 그러나 최근 양국 간 군사적 긴장이 다시 고조되면서 통항 흐름은 이날부터 중단됐다.

해수부는 “사전에 통항을 계획했던 선박들은 대부분 해협을 빠져나온 상태”라며 “남은 3척과는 통항 관련 정보를 주고받는 등 긴밀히 소통 중”이라고 말했다.