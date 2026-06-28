“백사장에서 맥주 마시며 여름 정취 만끽하세요”···‘강릉 비치 비어 페스티벌’ 7월 3일 개막

강릉시는 오는 7월 3일부터 5일까지 사흘간 경포해변 중앙광장 일원에서 ‘2026 제6회 강릉 비치 비어 페스티벌’을 개최한다고 28일 밝혔다.

행사장은 크게 중앙광장과 백사장 일원의 ‘블루웨이브’, 해송 숲 일원의 ‘그린웨이브’로 구성된다.

블루웨이브에서는 DJ 공연, EDM 데이, 버블타임, 물총 대전, 출렁출렁 비어런, 맥주 올림픽 등 역동적인 프로그램이 펼쳐진다.

그린웨이브에서는 솔멍존, 사운드쿨링존, 솔숲 버스킹, 로컬 플리마켓 등 휴식형 콘텐츠가 운영된다.

이번 페스티벌에는 수제 맥주와 로컬푸드, 팝업스토어, 플리마켓 등 모두 83개 업체가 참여해 다양한 먹거리와 볼거리를 선보인다.

전국 각지의 수제 맥주 부스 20개가 운영되고, 비치 비어 페스티벌 한정 맥주도 제작될 예정이다.

축제 기간 특설무대에서는 초청 가수 공연과 EDM 데이, 전국 버스킹 대회 본선 무대 등이 이어진다.

백사장에서는 물총 대전, 친환경 맥주 피크닉, 맥주 블라인드 테스트, 비어 딜리버리 등 관람객 참여형 프로그램이 진행된다.

강릉시는 신나는 해변 액티비티와 함께 솔숲에서 맥주를 마시며 여유롭게 머물 수 있도록 ‘솔멍존’을 새롭게 조성한다.

엄금문 강릉시 관광정책과장은 “맥주를 즐기는 축제를 넘어, 경포해변의 활기와 해송 숲의 여유를 함께 경험할 수 있도록 준비하고 있다”며 “낮에는 바다에서 신나게 즐기고, 저녁에는 솔숲에서 쉬어가는 여름 축제가 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.