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‘지역경제 버팀목 찾습니다’···대구, ‘3030기업’ 모집

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본문 요약

대구시는 장기간 지역경제 발전에 기여한 우수 중소기업을 '대구 3030기업'으로 선정해 지원할 예정이라고 28일 밝혔다.

이는 대구에 뿌리를 두고 지속적인 성장과 일자리 창출로 산업 발전에 이바지한 기업을 찾아 지원하기 위한 제도다.

대구시는 2008년부터 2년마다 해당 기업을 선정하고 있다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘지역경제 버팀목 찾습니다’···대구, ‘3030기업’ 모집

입력 2026.06.28 11:51

  • 백경열 기자

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대구시 산격청사 전경. 대구시 제공

대구시 산격청사 전경. 대구시 제공

대구시는 장기간 지역경제 발전에 기여한 우수 중소기업을 ‘대구 3030기업’으로 선정해 지원할 예정이라고 28일 밝혔다.

이는 대구에 뿌리를 두고 지속적인 성장과 일자리 창출로 산업 발전에 이바지한 기업을 찾아 지원하기 위한 제도다. 대구시는 2008년부터 2년마다 해당 기업을 선정하고 있다. 2024년까지 총 202곳이 지정됐다.

올해의 경우 공고일(5월27일) 기준 대구지역에 본사를 두고 업력 30년 이상, 30명 이상을 고용 중인 중소기업이면 신청 가능하다. 희망 기업은 다음 달 10일까지 대구시청 또는 대구상공회의소를 직접 찾거나 우편으로 접수하면 된다.

대구시는 서류 심사를 통해 적격 여부, 심의 등을 거쳐 최종 선정할 예정이다. ‘대구 3030기업’은 대구시 중소기업 육성자금 지원 우대(2년)와 해외 시장개척단 파견 및 전시·박람회 등 참가 우선지원(2년), 지방세 세무조사 유예(3년) 등의 혜택을 받을 수 있다.

조경동 대구시 경제정책관은 “30년 이상 한 지역에서 기업활동을 지속해 온 향토기업들이야말로 지역경제의 든든한 버팀목”이라며 “우수한 기술력과 경영 역량을 갖춘 지역 기업들의 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.

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