“고유가 지원금, 7월3일까지 신청하세요”···지급률 97.4% 달성

고유가 피해지원금의 온·오프라인 신청·지급이 오는 7월3일 오후 6시에 마감된다.

행정안전부는 지난 25일 기준 1·2차 고유가 지원금 지급 대상자의 97.36%인 3518만6628명에게 6조800억원이 지급됐다고 28일 밝혔다.

기초생활수급자, 차상위계층·한부모가족 등 취약계층을 대상으로 한 1차 고유가 지원금은 전체 대상자의 98.8%인 319만2000명에게 지급됐다. 소득 하위 70% 국민에 지급되는 2차 고유가 지원금은 전체 대상자의 97.2%인 3199만4000명에게 지급됐다.

지역별로 1·2차 고유가 지원금 신청·지급률은 경남(98.51%), 전남(98.51%), 전북(98.25%) 등이 높게 나타났다.

행안부는 “아직 지원금을 신청하지 않은 대상자는 오는 7월3일까지 온라인 또는 오프라인으로 신청해야 한다”고 밝혔다.

지급 대상자 선정 결과에 대한 이의신청은 7월17일 오후 6시까지 온라인 국민신문고를 통해 가능하다. 오프라인 이의신청은 주소지 관할 읍면동 행정복지센터(또는 주민센터, 읍면사무소)를 통해 할 수 있으며, 7월17일 제헌절이 공휴일인 관계로 하루 전날인 16일 오후 6시까지 할 수 있다.

신용·체크카드로 지급을 원하는 국민은 본인이 사용하는 카드사의 누리집이나 앱, 콜센터와 ARS 등을 통해 신청할 수 있으며, 카드와 연계된 은행 영업점에 직접 방문해 신청하는 것도 가능하다. 모바일 또는 카드형 지역사랑상품권 충전을 희망하는 국민은 주소지 관할 지방정부의 지역사랑상품권 누리집 또는 앱에서 온라인으로 신청할 수 있으며, 지류형 지역사랑상품권이나 선불카드 수령을 원하는 국민은 주소지 관할 읍면동 행정복지센터를 방문해 신청할 수 있다.

고유가 지원금은 8월31일 자정까지 사용해야 하며, 기한 내에 사용하지 않은 잔액은 국가와 지방정부로 환수된다.