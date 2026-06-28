고유가지원금으로 소상공인 매출 1년 전보다 10.6% 늘어

정부가 추가경정예산을 통해 지급하는 6조1000억원 규모의 고유가 피해지원금으로 연 매출액 30억원 이하 소상공인 매장의 매출이 지난해 같은 기간과 비교해 10% 이상 는 것으로 나타났다.

중소벤처기업부는 한국신용데이터가 보유한 매출 데이터를 활용해 분석한 결과 고유가 피해지원금 2차 지급을 시작한 지난달 18일부터 이달 7일까지 3주간 지원금 사용처인 연 매출 30억원 이하 가게의 지난해 같은 기간 대비 매출이 10.6% 증가했다고 28일 밝혔다. 국세청 홈텍스 데이터 제공에 동의한 소상공인 매장 16만 곳을 대상으로 분석한 결과다. 지원금 지급 전 주와 비교한 조사 대상 매장의 매출액 증가율은 2.7%였다. 중기부는 “고유가 등으로 위축됐던 골목상권의 소비 회복을 촉진하는 데 이번 지원금이 마중물 역할을 한 것으로 분석된다”고 밝혔다.

고유가 피해지원금은 기초생활수급자와 차상위계층·한부모가족에게 각각 1인당 55만~60만원, 45만~50만원을 4월27일부터 지급했다. 정부는 소득 하위 70% 국민에게도 지난달 18일부터 수도권·비수도권·인구감소 우대지역(49곳)·인구감소 특별지역(40곳)으로 나눠 1인당 10만~25만원을 지급했다. 다음달 3일까지 지원금 지급을 신청할 수 있고, 사용은 8월31일까지 가능하다.

전국 17개 광역시·도 모두에서 지원금 지급 이후 3주간 소상공인 매장 매출이 지난해 같은 기간에 비해 5% 이상 증가한 것으로 나타났다. 매출 증가율은 부산(16.0%)이 가장 높았다. 경남(14.7%), 대구(14.0%), 인천(13.8%), 경북(13.3%), 대전(12.5%), 전북(12.1%), 충북(11.8%), 광주(11.4%), 울산·강원(각 11.0%), 세종(10.5%), 충남(10.2%)도 10% 넘게 매출이 늘었다. 제주(5.2%), 전남(7.0%), 서울(7.3%), 경기(9.0%)는 매출 증가율이 상대적으로 낮았다.

업종별로는 생활물가와 밀접한 소매업(16.4%)과 교육서비스업(11.2%)이 평균 매출 증가율을 웃돌았다. 예술·스포츠·여가업은 증가율이 4.6%로 비교적 낮았다. 부산 동구 수정전통시장(123.7%), 강원 동쪽바다중앙시장(114.8%), 경남 삼천포중앙시장(114.0%) 등 일부 전통시장은 매출이 두 배 이상 증가했다.

이병권 중기부 2차관은 “앞으로도 소상공인 분야 공공·민간 데이터를 지속적으로 통합·구축해 더 정교하고 효과적인 맞춤형 정책 수립에 활용하겠다”고 밝혔다.