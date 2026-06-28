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정부가 추가경정예산을 통해 지급하는 6조1000억원 규모의 고유가 피해지원금으로 연 매출액 30억원 이하 소상공인 매장의 매출이 지난해 같은 기간과 비교해 10% 이상 는 것으로 나타났다.

전국 17개 광역시·도 모두에서 지원금 지급 이후 3주간 소상공인 매장 매출이 지난해 같은 기간에 비해 5% 이상 증가한 것으로 나타났다.

매출 증가율은 부산이 가장 높았다.

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고유가지원금으로 소상공인 매출 1년 전보다 10.6% 늘어

입력 2026.06.28 12:00

  • 정대연 기자

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고유가 피해지원금 2차 신청이 시작된 지난달 18일 서울 종로구 종로1·2·3·4가동 주민센터에서 시민들이 지원금을 신청하고 있다. 한수빈 기자

고유가 피해지원금 2차 신청이 시작된 지난달 18일 서울 종로구 종로1·2·3·4가동 주민센터에서 시민들이 지원금을 신청하고 있다. 한수빈 기자

정부가 추가경정예산을 통해 지급하는 6조1000억원 규모의 고유가 피해지원금으로 연 매출액 30억원 이하 소상공인 매장의 매출이 지난해 같은 기간과 비교해 10% 이상 는 것으로 나타났다.

중소벤처기업부는 한국신용데이터가 보유한 매출 데이터를 활용해 분석한 결과 고유가 피해지원금 2차 지급을 시작한 지난달 18일부터 이달 7일까지 3주간 지원금 사용처인 연 매출 30억원 이하 가게의 지난해 같은 기간 대비 매출이 10.6% 증가했다고 28일 밝혔다. 국세청 홈텍스 데이터 제공에 동의한 소상공인 매장 16만 곳을 대상으로 분석한 결과다. 지원금 지급 전 주와 비교한 조사 대상 매장의 매출액 증가율은 2.7%였다. 중기부는 “고유가 등으로 위축됐던 골목상권의 소비 회복을 촉진하는 데 이번 지원금이 마중물 역할을 한 것으로 분석된다”고 밝혔다.

고유가 피해지원금은 기초생활수급자와 차상위계층·한부모가족에게 각각 1인당 55만~60만원, 45만~50만원을 4월27일부터 지급했다. 정부는 소득 하위 70% 국민에게도 지난달 18일부터 수도권·비수도권·인구감소 우대지역(49곳)·인구감소 특별지역(40곳)으로 나눠 1인당 10만~25만원을 지급했다. 다음달 3일까지 지원금 지급을 신청할 수 있고, 사용은 8월31일까지 가능하다.

전국 17개 광역시·도 모두에서 지원금 지급 이후 3주간 소상공인 매장 매출이 지난해 같은 기간에 비해 5% 이상 증가한 것으로 나타났다. 매출 증가율은 부산(16.0%)이 가장 높았다. 경남(14.7%), 대구(14.0%), 인천(13.8%), 경북(13.3%), 대전(12.5%), 전북(12.1%), 충북(11.8%), 광주(11.4%), 울산·강원(각 11.0%), 세종(10.5%), 충남(10.2%)도 10% 넘게 매출이 늘었다. 제주(5.2%), 전남(7.0%), 서울(7.3%), 경기(9.0%)는 매출 증가율이 상대적으로 낮았다.

업종별로는 생활물가와 밀접한 소매업(16.4%)과 교육서비스업(11.2%)이 평균 매출 증가율을 웃돌았다. 예술·스포츠·여가업은 증가율이 4.6%로 비교적 낮았다. 부산 동구 수정전통시장(123.7%), 강원 동쪽바다중앙시장(114.8%), 경남 삼천포중앙시장(114.0%) 등 일부 전통시장은 매출이 두 배 이상 증가했다.

이병권 중기부 2차관은 “앞으로도 소상공인 분야 공공·민간 데이터를 지속적으로 통합·구축해 더 정교하고 효과적인 맞춤형 정책 수립에 활용하겠다”고 밝혔다.

고유가 피해지원금 지급 전후 시도별 매출 증감. 중소벤처기업부 제공

고유가 피해지원금 지급 전후 시도별 매출 증감. 중소벤처기업부 제공

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