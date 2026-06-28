충청권 첫 국제 크루즈 기항···서산, 1620명 중국인 관광객 맞았다

대산항 입항 ‘비지오호’···해미읍성 등 관광 서산시 “국제 크루즈선 추가 유치 지원 지속”

충남 서산시가 충청권 최초 국제 크루즈 기항 도시로 새 이정표를 세웠다.

서산시는 지난 27일 중국 천진동방국제크루즈 소속 크루즈선 비지오(VISIO)호가 중국인 관광객 1620명을 태우고 서산 대산항 국제여객부두에 입항·출항했다고 28일 밝혔다. 국제 크루즈선이 충청권에 기항한 것은 이번이 처음이다.

총톤수 10만2784t, 전장 272m 규모의 비지오호는 최대 3470명이 탑승할 수 있는 대형 크루즈선이다.

관광객들은 전세버스 40대에 나눠 타고 해미읍성과 간월암, 동부전통시장, 해미국제성지 등을 둘러봤다. 제17회 서산6쪽마늘축제가 열리고 있는 해미읍성에서는 다양한 먹거리와 체험 프로그램을 즐기며 한국의 전통문화와 서산의 농특산물도 경험했다.

서산시는 해미읍성 안내부스를 통해 관광 홍보에도 나섰다. 관광 캐릭터 ‘가티·오슈’를 활용한 기념품과 관광 안내문, 중국어가 적힌 부채 등을 배부했으며 오는 10월 개최 예정인 제23회 서산해미읍성축제를 비롯해 삼길포우럭축제, 서산어리굴젓축제, 서산국화축제 등을 홍보했다.

관광 일정을 마친 관광객들은 백제가야금연주단의 환송 공연을 관람한 뒤 오후 10시 출항했다.

이날 서산시는 왕원라이 회장을 비롯한 천진동방국제크루즈 회장단 10여 명을 대상으로 팸투어도 진행했다. 회장단은 서산 주요 관광명소를 둘러봤으며 신필승 서산시 부시장이 직접 관광자원을 소개했다.

이번 기항은 서산시가 지난 2월 중국 천진동방국제크루즈 본사를 방문해 대산항 기항을 요청하면서 성사됐다.

이완섭 시장은 “비지오호의 첫 기항은 서산이 국제 크루즈 관광도시로 도약할 수 있는 가능성을 보여준 사례”라며 “관광 인프라와 수용 태세를 더욱 강화해 국제 해양관광도시로 성장할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

서산시는 이번 첫 기항을 계기로 운영 과정에서 나타난 보완·개선 사항을 점검하고 관광객 만족도를 높이는 한편, 국제 크루즈선 추가 유치를 위한 행정적 지원도 지속해 나갈 방침이다.