컵·그릇·밀폐용기 싱크대 두다 보니…‘설거지 산더미’ 악순환 끊는 법은?

MBC 관찰 예능 <나 혼자 산다>를 보다 보면 유독 눈길을 끄는 장면이 있다. 식사를 마친 출연자가 망설임 없이 싱크대로 향해 그릇을 씻고, 주방을 말끔히 정리하는 모습이다. 보는 사람까지 개운해질 정도다. 하지만 현실은 다르다. 식사 후 “잠깐 있다 하지” 하며 설거지를 미루는 일이 반복되기 쉽다. 그래서인지 식사를 마치자마자 설거지까지 끝내는 사람을 두고 “독하다”는 농담 섞인 반응이 나오기도 한다. 그만큼 미루지 않고 곧바로 설거지하는 습관은 생각보다 쉽지 않다.

정리 전문가들은 싱크대에 설거지가 쌓이는 현상은 게으름보다 피로와 심리적 부담, 그리고 생활 습관의 부재에서 비롯되는 경우가 많다고 말한다. 다행히 이를 해결하기 위해 대청소가 필요한 것은 아니다. 몇 가지 간단한 생활 습관만으로도 악순환을 끊을 수 있다는 설명이다.

피곤할수록 설거지는 더 미뤄진다

하루 일과를 마치고 집에 돌아오면 설거지는 가장 마지막으로 하고 싶은 집안일 가운데 하나다. 문제는 오늘 미룬 그릇 위에 내일 사용할 그릇이 다시 쌓인다는 점이다. 그릇이 쌓이기 시작하면 실제보다 훨씬 큰 일처럼 느껴진다. 눈에 보이는 어수선함 자체가 스트레스를 유발하고 결국 주방에 들어가는 것조차 피하게 만든다.

정해진 규칙이 없는 가정에서는 이런 현상이 더욱 쉽게 나타난다. 식기세척기에 누가 그릇을 넣을지, 손설거지는 누가 맡을지 역할이 정해져 있지 않으면 자연스럽게 모두가 다음 사람을 기다리게 된다.

특히 가족 구성원이 함께 사는 집에서는 “누군가 대신 해주겠지”라는 심리가 설거지를 더욱 미루게 만드는 요인으로 작용한다.

설거지도 ‘시스템’이 필요하다

전문가들은 설거지를 개인의 의지에만 맡기기보다 가족이 함께 지킬 수 있는 규칙을 만드는 것이 효과적이라고 조언한다. 가장 간단한 방법은 사용한 식기를 싱크대가 아니라 곧바로 식기세척기에 넣는 것이다. 손으로 씻어야 하는 식기만 별도로 분리하면 싱크대에 그릇이 쌓일 가능성이 크게 줄어든다.

식기세척기가 없는 집이라면 가족마다 자신이 사용한 식기는 직접 씻는 원칙을 세우거나, 아침에는 한 사람이 식기를 정리하고 저녁에는 다른 사람이 설거지를 담당하는 식으로 역할을 나누는 것도 도움이 된다. 중요한 것은 복잡한 규칙보다 누구나 쉽게 지킬 수 있는 생활 습관을 만드는 것이다.

잠들기 전 10분이 다음 날을 바꾼다

정리 전문가들이 공통으로 권하는 습관은 ‘야간 주방 리셋’이다. 잠자리에 들기 전 10분 정도만 투자해 싱크대를 비우고 주변 조리대를 닦은 뒤 식기세척기를 돌려놓으면 다음 날 아침 훨씬 쾌적한 주방에서 하루를 시작할 수 있다.

깨끗한 주방은 다시 어지르기 싫은 심리를 만들기 때문에 자연스럽게 하루 동안도 정리 상태를 유지하기 쉬워진다. 습관을 오래 유지하려면 기존 일상과 연결하는 것도 좋은 방법이다. 저녁 식사 후 차를 마시기 전이나 현관문을 잠그기 직전처럼 이미 반복하는 행동과 설거지를 연결하면 부담 없이 실천할 수 있다.

이미 설거지가 산처럼 쌓였다면

싱크대가 이미 그릇으로 가득 차 있다면 한 번에 모두 끝내려 하기보다 작은 목표부터 시작하는 것이 중요하다. 전문가들은 15~20분 정도만 시간을 정해 조금씩 정리하는 방식을 추천한다. 싱크대가 절반만 비워져도 심리적 부담은 크게 줄어들고 다음 단계로 이어질 동력이 생긴다는 것이다.

식기세척기가 있다면 먼저 넣을 수 있는 그릇부터 모두 넣어 부피를 줄인다. 이후 컵, 접시, 조리도구 순으로 손설거지를 진행하면 작업이 훨씬 수월해진다.

큰 냄비나 프라이팬처럼 공간을 많이 차지하는 조리도구를 먼저 치우는 것도 효과적이다. 시야가 확보되면서 남은 설거지 양이 실제보다 적게 느껴지고 작업 속도도 빨라진다.