7월엔 ‘롤러코스피’ 탈출?···‘삼전닉스’ 실적으로 역대급 변동성 이겨낼까

빅테크 AI 지출 축소·애플 가격 인상 각국 연기금 등 외인자금 리밸런싱 한 주 동안 7% 급락 ‘역대급 변동성’ 유예했던 국민연금도 리밸런싱 대기 미국·이란 무력 공방 불확실성 가중 예고된 삼전·닉스 실적발표엔 기대감 바이낸스 코스피 추종 레버리지도 변수

지난 한 주 동안 7% 넘게 빠지는 등 6월 들어 ‘역대급 변동성’에 시달린 국내 증시가 오는 7월 2분기 실적 시즌을 맞아 방향을 다시 잡을 수 있을지 주목된다. 국민연금의 자산 재조정과 레버리지 상품이 수급 불안을 키우는 가운데 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 기업들의 2분기 성적표가 하반기 증시의 방향성을 결정할 변수로 꼽힌다.

28일 한국거래소에 따르면 코스피 지수는 지난 26일 8411.21에 거래를 마쳤다. 한 주(22~26일) 동안 7.08% 하락했다. 특히 지난 23일과 26일에는 주식 급락에 대응하려고 전체 시장을 중단시키는 ‘서킷브레이커’가 발동되며 하방 압력이 거셌다.

‘롤러코스피’의 원인은 반도체로 꼽힌다. 글로벌 빅테크들이 인공지능(AI) 투자에 쏟아붓던 자본지출(CAPEX)을 줄일 수 있다는 전망이 매도세를 불렀다. 여기에 지난 26일 애플이 메모리 품귀를 이유로 일부 제품 가격을 올린다는 소식이 전해지자, 메모리 수요가 위축될 수 있다는 우려에 삼성전자·SK하이닉스 주가가 5.30%, 8.36% 급락하는 결과를 낳았다.

외국인 자금의 리밸런싱(자산 재조정)도 영향을 줬다. 올 상반기가 끝나가면서, 각국 펀드·연기금들이 보유한 국가별·섹터별 주식 비중을 기준에 맞게 조정하려는 기계적인 매도가 급락을 불렀다는 설명이 나온다.

7월에는 국민연금의 리밸런싱이 기다리고 있다. 국민연금은 국내 주식 비중이 기준치를 넘으면 기계적으로 매도해야 하는 리밸런싱을 올 상반기동안 유예해 왔다. 증시 부양과 시장 안정 차원에다. 이 유예 기간은 이달 말 종료되면 최대 55조 규모의 매물이 증시에 풀릴 수 있다는 관측이 나온다.

다만 국민연금이 시장 충격을 최소화하기 위해 일일 집행 물량을 줄이고 장기간 분산 매도에 나설 것이라는 전망도 있다.

미국과 이란의 종전 양해각서(MOU)가 지난 18일 발효됐지만 이후로도 양측이 무력 공방을 이어가면서 국제 유가 및 환율 전망에 불확실성을 더하고 있는 점도 국내 증시에 악재로 작용할 수 있다.

7월 코스피 방향성은 2분기 실적이 결정지을 것으로 예상된다. 다음 달 7일 삼성전자 잠정 실적 발표를 시작으로, SK하이닉스(23일) 등 반도체 대형주 실적 발표가 기다리고 있다. 지난주 반도체 업황의 ‘풍향계’로 불리는 미국 마이크론테크놀로지가 2분기 깜짝 실적을 내놓으면서, 삼성전자·SK하이닉스도 호실적을 발표할 것이라는 기대가 커진 상태다.

문제는 레버리지 ETF 상품이 일으키는 변동성이다. 지난달 27일 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 출시 후 지수가 5% 이상 급등락한 날은 7거래일이나 됐다. 같은 기간 매수·매도 사이드카는 11회, 서킷브레이커는 3회 발동됐다. ‘한국형 공포지수’라고 불리는 코스피200변동성지수(VKOSPI)는 지난달 27일 70.78에서 지난 25일 95.09에 닿으며 역대 최고치를 기록했다. 운용사가 목표 레버리지 비율을 유지하기 위해 주가가 오르면 더 사고, 내리면 더 파는 행위가 상승·하락폭을 키웠다는 평가다.

세계 최대 가상자산 거래소 바이낸스에도 지난달 22일 코스피를 추종하는 미 증시의 상장지수펀드(ETF) ‘코루(KORU)’에 최대 20배 레버리지 투자가 가능한 선물 파생상품 ‘KORUUSDT’를 출시됐다. 3배 레버리지가 가능한 코루에 추가로 50배 레버리지를 걸면 결과적으로 자신의 원금보다 최대 150배 많은 베팅을 할 수 있다. 상품이 출시되고 불과 나흘만에 거래대금이 7억5440만달러(약 1조1586억원)에 이른 것으로 집계됐다. 바이낸스에는 삼성전자·SK하이닉스에 각각 50배 레버리지로 투자할 수 있는 상품도 이달 초 출시됐다.

디지털자산거래소 공동협의체(DAXA) 자문위원인 황석진 동국대학교 국제정보보호대학원 교수는 28일 “휴일 없이 24시간 돌아가는 가상자산거래소의 특성상, 야간·휴일에 가격이 상당히 급변할 경우 다음 거래일 국내 증시의 변동성이 커지는 가능성을 배제할 수 없다”라며 “삼성전자 등 대형주를 중심으로 단기적인 심리나 수급 노이즈(잡음)를 키우는 계기가 될 수 있다”고 말했다.