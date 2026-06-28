이 대통령 “납북자 문제, 역사 속에 묻지 않겠다…반드시 풀어야 하는 과제”

이재명 대통령은 28일 ‘6·25 전쟁 납북자 기억의 날’을 맞아 “정부는 납북자 문제를 역사 속에 묻어 두지 않겠다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 경기 파주 국립 6·25 전쟁 납북자 기념관에서 열린 기념식에서 김남중 통일부 차관이 대독한 기념사를 통해 “대화와 협력을 통해 납북자 문제의 실질적 해결을 위한 노력도 기울이겠다”며 이같이 말했다.

이 대통령은 “벌써 70여년의 세월이 흘렀다”며 “그 사이 네 살 꼬마는 백발의 팔십 노인이 되어 아버지를 그리워하고, 갓 결혼한 아내는 구십이 되어서도 돌아오지 못한 남편 이름을 애타게 부르고 있다”고 했다.

이 대통령은 “전쟁으로 인한 아픔은 이들 가족만의 것이 아니다”며 “이 땅에 사는 모두의 아픔”이라고 말했다.

이 대통령은 “그렇기에 오늘은 전쟁의 참상을 되새기는 기억의 날이자, 완전한 평화를 반드시 만들어 내겠다고 다짐하는 다짐의 날”이라며 “나아가 오늘은 전쟁과 분쟁으로 고통받는 전 세계 모든 이들과 연대하는 연대의 날”이라고 했다.

이 대통령은 “다시는 어느 누구도 전쟁으로 가족과 이별하지 않는 세상, 한반도와 전 세계에 평화의 물결이 퍼져가는 미래를 함께 만들어갈 것을 이 기억의 날에 소망하고 다짐한다”며 “기억의 날이 진정한 평화의 날이 되는 그날까지 결코 포기하지 않겠다”고 했다.

이 대통령은 “남북 간 적대와 대결을 평화적 공존으로 바꾸어 내기 위해 우리가 할 수 있는 것을 찾아 묵묵히 실행해 나가겠다”고 말했다. 이 대통령은 또 “기억하고 기록하고, 교육하고 연구하며 소통과 연대를 통해 우리 사회가 반드시 풀어내야 하는 과제로 인식할 수 있도록 만들어 내겠다”고 했다.

이 대통령은 “소중한 사람들을 다시 만날 그날까지 모두 건강하시기를 기원한다. 그날을 앞당기기 위해 더욱 노력하겠다”고 했다.

6·25전쟁 납북자 기억의 날은 2024년 12월 개정된 6·25 납북자법에 따라 국가기념일로 지정됐으며, 올해로 두 번째 기념일을 맞았다.