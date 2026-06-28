오늘의 인사-법무부 외

■법무부 ◇출입국·외국인정책본부 서기관 승진 △서울출입국·외국인청 총무과장 신하균 △서울출입국·외국인청 관리과장 홍인표 △서울출입국·외국인청 이민특수조사대장 안재필 △수원출입국·외국인청 관리과장 김준철 △법무부(저출산고령사회위원회 파견) 서제선 ◇출입국·외국인정책본부 서기관 전보 △법무부 이민조사과장 강성록 △법무부 이민정보과장 은기범 △법무부 체류관리과 배창준 △인천공항출입국·외국인청 지원국장 전동균 △인천공항출입국·외국인청 심사1국장 황민하 △제주출입국·외국인청 심사과장 김종복 △서울남부출입국·외국인사무소장 최준호 △김해공항출입국·외국인사무소장 유용재 △대구출입국·외국인사무소장 임용성 △김포공항출입국·외국인사무소장 윤철민 △춘천출입국·외국인사무소장 권옥례 △청주출입국·외국인사무소장 임연주 △외국인보호위원회 기획총괄과장 정금심
■외교부 ◇공관장 △주광저우총영사 장제학
■국가보훈부 ◇국장급 승진 △보상정책국장 용교순
■해양수산부 ◇국장급 신규 임용 △목포지방해양안전심판원장 김석훈
■고용노동부 ◇국장급 승진 △서울지방노동위원회 상임위원 김초경
■문화체육관광부 ◇국장급 전보 △대변인 임영아 △체육국 체육협력관 강대금
■재정경제부 ◇과장급 △전략경제총괄과장 이미혜
■행정안전부 ◇시·도 기획조정실장 △충청북도 기획조정실장 박중근 ◇과장급 임용 △비상대비훈련과장 홍경남
■성평등가족부 ◇과장급 전보 △성평등정책과장 최혜민 △가족지원과장 남상희
■농림축산식품부 ◇국장급 복직 △국제농식품협력관 박상호 ◇국장급 전보 △농식품인재개발원장 정용호 ◇과장급 전보 △감사관실 감사담당관 김동환 △농산업혁신정책실 국가식품클러스터추진단장 김재민 △농림축산검역본부 운영지원과장 최철호 △검역본부 식물검역부 식물검역과장 강민수 △검역본부 식물검역부 식물방제과장 송지숙 △검역본부 영남지역본부장 노영호 △검역본부 영남지역본부 축산물위생검역과장 김상돈 △검역본부 중부지역본부장 송태복 △검역본부 서울지역본부장 이득신 △국립농산물품질관리원 운영지원과장 남현수 ◇과장급 복직 △농림축산검역본부 호남지역본부장 윤광일
■기획예산처 ◇국장급 승진 △국토공간대전환정책 실무추진단 사업지원국장 이상영 △지방시대위원회 지방시대기획단 지방전략국장 정한
■해양경찰청 ◇총경 승진 △본청 감사담당관 서청환 △본청 운영지원과 황상훈 △본청 기획재정담당관 서상욱 △본청 교육훈련담당관 강승철 △본청 수사기획과 김준혁 △본청 정보과 양종환 △인천서 기획운영과 백승열 △서해청 기획운영과 박성재 △완도서 기획운영과 위정화 △남해청 기획운영과 이종민 △동해청 정보외사과 오영택
■방위사업청 ◇부이사관 승진임용 △대변인 김주철 △운영지원과장 박광운 △방산정책과장 최은신 △미래전력사업총괄팀장 박애서
■국세청 ◇부이사관 승진 △국세청 대변인 김상범 △〃 혁신정책담당관 이선주 △〃 감찰담당관 정동주 △〃 심사1담당관 김동현 △〃 징세과장 안민규 △〃 상속증여세과장 신상모 △〃 조사2과장 오미순 △대전지방국세청 성실납세지원국장 최지은
■공정거래위원회 ◇과장급 승진 △서울지방공정거래사무소 건설하도급과장 최명성
■연합뉴스TV ◇부장 승진 △뉴스진행부장 백길현 △보도기획부장 홍성준 ◇부장대우 승진 △인사총무부 안동현 △스포츠문화부장 김종성 △방송기술부 디지털혁신팀 김도훈 ◇차장 승진 △마케팅본부 마케팅1팀 정민우 △경제금융부 증권팀장 김동욱 △국제부 강은나래 ◇차장대우 승진 △미디어사업부 강연혁 △마케팅본부 마케팅2팀 엄태건 △경제금융부 임혜준 △경제금융부 한지이 △사회부 이준흠 △사회부 홍정원 △전국부 고휘훈 △전국부 이상현 △그래픽뉴스부 성원우 △디지털콘텐츠부 안혜정