31년 전 참사까지 소환한 극우···삼풍백화점 붕괴 배후설? 혐중 음모론

오는 29일 삼풍백화점 붕괴 참사 31주기를 앞두고 극우 성향 온라인 커뮤니티 등에서 근거 없는 음모론이 확산하고 있다. 참사가 중국 소행인 듯 묘사하는 글이 잇달아 게시되고 있는 것이다. 참사 피해자와 유족들이 2차 가해에 노출되고 있다는 지적이 나온다.

28일 극우 성향 온라인 커뮤니티 디시인사이드 ‘미국 정치 갤러리’와 엑스 등을 보면, 1995년 서울 서초구에서 붕괴한 삼풍백화점 참사에 ‘소분홍이 있었다’는 등의 글이 확산하고 있다. 삼풍백화점 건물 외벽색이 소분홍의 상징색인 분홍색이었다며 이런 주장을 하고 있다.

소분홍은 중국 내에서 강경 애국주의 성향을 보이는 청년층을 이르는 신조어다. 주로 1990년대 이후 출생 세대인 이들은 극렬한 애국주의·배타적 민족주의 성향을 보이며 혐한 성향도 띤다.

일부 음모론 게시글 작성자들은 이태원 참사 현장의 담벼락 색깔이나, 세월호 내 객실 문 색깔 등을 언급하며 다른 사회적 참사들과 소분홍을 연관 지으며 ‘화교의 소행’이라고 주장하기도 했다.

근거가 없는 이런 주장은 이달 들어 디시인사이드 엑스 등 온라인 커뮤니티에 반복적으로 게시되고 있다. 음모론을 수차례 작성한 한 엑스 계정은 지난 12일 글을 올려 “(음모론을) 우연이라고 하면 반국가세력”이라고 주장했다. 그간 극우 진영이 주로 소비하던 혐중 논리가 사회적 참사와 관련한 음모론으로 번지면서 피해자·유족들이 2차 피해를 받을 우려도 나온다.

이들이 경찰 수사 대상에 오를 가능성도 있다. 이재명 대통령은 지난해 7월 “(사회적 참사 등의) 피해자 유가족에 대한 2차 가해 문제에 대해 엄정한 제재가 필요하다”며 경찰에 전담 수사조직 설치를 지시했다. 이에 경찰청은 2차 가해 전담수사팀을 편성해 사회적 참사 피해자 등에 대한 허위사실 유포를 수사하고 있다.

최근에는 이들과 유사하게 ‘참사에 배후가 있다’는 등의 허위 주장을 유포하다 실형을 선고받은 사례도 나왔다. 앞서 서울서부지법은 지난 9일 사자명예훼손 혐의로 재판에 남겨진 60대 남성에게 징역 6개월을 선고했다. A씨는 360여 차례에 걸쳐 온라인 블로그 등에 이태원 참사 희생자들이 ‘마약 테러 조직에 의해 살해됐다’는 등의 허위 내용을 게시한 혐의를 받는다. A씨는 경찰청 2차 가해 범죄수사팀이 출범한 뒤 실형을 선고받은 첫 사례다.