로커스 최종 후보 작가 김성일 “판타지는 이야기를 위해 세상을 먼저 창조한다”

국내 절판된 <메르시아의 별>, 로커스상 후보 올라 30년간 TRPG 출판사 운영, SF 장르문학 외길

“휴고상, 네뷸러상, 로커스상에 후보로 오른 작품들은 일단 찾아서 읽는 독자였어요. 그런데 제 작품이 그 상의 후보에 올랐다니 기분이 진짜 좋았죠.”

세계적 권위의 SF 문학상 로커스상 번역 부문에 올해 한국 소설가 3명의 이름이 최종 후보로 올랐다. 비록 수상까지 이르지는 못했지만, 변방으로 인식됐던 한국 장르 문학의 성장이 느껴지는 순간이었다. 작가 김성일은 함께 후보로 오른 정보라, 천선란에 비해 대중에 낯선 이름이었으나 업계에서는 달랐다. 약 30년간 TRPG(Table-talk Role Playing Game) 룰북 전문 출판사를 운영했고, 10여년간 판타지를 포함한 다양한 장르 문학을 써왔다. 최근엔 SFF(SF·판타지) 작법서 <스토리 월드빌딩>도 펴낸 그를 지난 19일 서울 중구 경향신문사에서 만났다. 한 분야를 깊이 파고드는 괴짜 혹은 장인의 모습이 겹쳐 보였다.

로커스상 후보에 오른 작품은 그가 2016년 한국에서 발표한 <메르시아의 별>이다. 총 세 권짜리 시리즈인데, 한국에서는 절판됐다. 2024년 미국 최대 SFF 출판사인 토르(Tor)에서 안톤 허의 번역으로 시리즈 중 1권 <Blood of the Old King>이 출간돼 2025년 크로포드상 아너 리스트에 선정됐고, 2025년 출시된 2권 <Blood for the Undying Throne>이 이번에 로커스상 번역 부문에 올랐다.

그는 “로커스에서 (후보를) 축하하며 초콜릿을 보내줬다”고 웃었다. 비록 수상은 못했으나, 로커스측에서 후보작 작가들에게 수상을 가정하고 소감을 담은 영상을 보내달라고 요청해 “상을 받은 거로 하고 작품을 설명하는 영상을 찍어 로커스에 보냈다”는 에피소드도 전했다.

장르 문학에 대한 그의 관심은 오래됐다. 그는 “어릴 때부터 읽는 것을 좋아했다. ‘아이디어회관 문고’나 ‘펄프’ 잡지에 나오는 이야기들, TRPG 룰북을 많이 봤다”고 말했다.

TRPG란 사람들과 만나서 플레이하는 보드게임의 일종으로 ‘테이블 토크 롤플레잉 게임’의 약자다. 참여자들은 게임 안에서 각자 분담된 연기를 하며 세계관을 확장해 나간다. 룰북은 TRPG 기본 세계관을 설명하는 시나리오가 담긴 책자다.

대학에서 법학을 전공했지만, TRPG에 빠져 20대 초반이던 1997년 TRPG 룰북 전문 출판사 ‘초여명’을 지금의 아내와 함께 차렸다. IMF 외환위기에 국내에서 TRPG를 전문으로 하는 출판사가 초여명 밖에 남지 않았던 시절에도 버텼다. 출판사 유지와 생계를 위해 번역일을 했다. “초여명이 없어지면 한국에는 TRPG 룰북을 내는 회사가 없어진다”는 사명감 때문이었다.

TRPG는 게임의 결말과 내용이 정해져 있지 않고, 참여자의 결정으로 게임 속 세상과 캐릭터에 변화가 일어나는데, 이것이 게임의 매력이다. TRPG가 다양한 판타지 세계관과 연결돼 있다는 점에서 판타지 문학과 TRPG를 서로 보완하는 관계로 보기도 한다. <메르시아의 별> 역시 그가 처음엔 TRPG로 만들었다. 그는 “게임 세계관을 설명한 엽편 소설 비슷한 걸 냈는데, 이걸 본 지인이 소설 출판을 권해 책으로 내게 됐다”고 말했다.

<메르시아의 별>은 ‘마동기관’이라는 새로운 마법 기술로 세상을 정복하고 제국이 된 나라와 이에 저항하는 이들의 이야기다. 그는 “일반적인 소설은 이미 정해진 세계에서 인물과 사건을 전개해 나간다면, 판타지는 작가가 하고자 하는 이야기, 만들고자 하는 인물과 사건을 위해 먼저 세계를 만들어야 한다. 이것이 ‘월드빌딩’”라며 “‘반지의 제왕’이나 ‘해리포터’에서 등장하는 세계를 생각하면 쉽다”고 말했다.

그는 “SF로 상업적 성공을 거둔 작가들도 있고, 순문학 출판사에서도 SF가 지면을 얻고 있다. 이제 한국에서 SF 작가들이 작가로 인정받고 있다는 생각이 든다”고 말했다.