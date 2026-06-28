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장동혁, 비당권파 김재섭·김용태 등 실명 거론하며 징계 예고···한동훈 사태 후 또 ‘징계 내홍’ 조짐

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장동혁 국민의힘 대표가 비당권파 의원들의 실명을 거론하며 징계를 예고했다.

장 대표는 지난 26일 펜앤마이크 유튜브에 출연해 김재섭·김용태·우재준 의원과 당내 의원 모임인 '대안과 미래'를 언급하며 "기가 막히게 적과 싸워야 할 때는 뒤에 숨어 있다가 당내에서 지도부를 공격할 때는 맨 먼저 나와서 가장 목소리를 높인다"고 말했다.

장 대표는 송석준 의원을 두고는 "제 사퇴를 주장하는 경기도 3선 의원은 시장을 뺏겼다. 본인이 공천한 시장"이라고 말했다.

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장동혁, 비당권파 김재섭·김용태 등 실명 거론하며 징계 예고···한동훈 사태 후 또 ‘징계 내홍’ 조짐

입력 2026.06.28 15:16

수정 2026.06.28 15:44

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  • 박순봉 기자

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당권파선 배현진도 징계 대상 거론

지목 의원들 “편협한 리더십” 반발

장동혁 국민의힘 대표가 지난 26일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 2026 한반도 심포지엄에서 오세훈 서울시장과 대화하고 있다. 연합뉴스

장동혁 국민의힘 대표가 지난 26일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 2026 한반도 심포지엄에서 오세훈 서울시장과 대화하고 있다. 연합뉴스

장동혁 국민의힘 대표가 비당권파 의원들의 실명을 거론하며 징계를 예고했다. 비당권파에선 “편협한 리더십”이라며 장 대표 사퇴 요구가 다시 나왔다. 친한동훈계 징계로 한차례 갈등을 겪었던 국민의힘이 제2의 징계 국면에 들어서며 내홍에 빠져들 것이란 전망이 나온다.

한 당권파 인사는 28일 통화에서 “6·3 선거에서 무소속 (한동훈) 후보를 지원한 의원들의 징계는 (당권파 내에서) 이견의 여지가 없다”며 “(대표적으로) 배현진 의원은 (페이스북에 한 의원을 지지하는 글을 게시하는 등) 여러 가지 사례가 있다. 명분과 근거가 있으니 징계를 해야 한다”고 말했다. 다만 이 관계자는 “징계 절차 자체는 윤리위원회가 독립적으로 시행하고, (법원의) 가처분 여부도 있다”고 말했다.

장 대표는 지난 26일 펜앤마이크 유튜브에 출연해 김재섭·김용태·우재준 의원과 당내 의원 모임인 ‘대안과 미래’를 언급하며 “기가 막히게 적과 싸워야 할 때는 뒤에 숨어 있다가 당내에서 지도부를 공격할 때는 맨 먼저 나와서 가장 목소리를 높인다”고 말했다. 장 대표는 송석준 의원을 두고는 “제 사퇴를 주장하는 경기도 3선 의원은 시장을 뺏겼다. 본인이 공천한 시장”이라고 말했다. 대안과 미래 간사인 이성권 의원에 대해선 “부산 재선 의원은 구청장을 뺏겼다. 본인이 공천한 구청장”이라고 말했다. 장 대표는 “당에서 분열과 갈등의 목소리를 내는 분들 명단을 작성해봤으면 좋겠다”고 했다.

지목된 의원들은 반발했다. 대안과 미래는 이날 성명을 통해 “당내의 건전한 비판에 대해 실명까지 거론하며 징계를 언급하는 편협한 리더십만 보일 뿐이다”며 사퇴를 촉구했다. 김용태 의원은 이날 페이스북에 “정기국회 시작하기 전 통합비대위로 전환하고 이후 총선 승리 지도부를 선출해야 한다”고 적었다. 한 비당권파 인사는 통화에서 장 대표의 실명 거론을 두고 “민주당식 좌표찍기와 다를 바 없다”고 말했다.

국민의힘은 오는 29일 최고위원회의와 의원총회를 열 예정이다. 두 회의에서 장 대표 사퇴론 등이 분출하며 당내 갈등이 재점화할 것으로 전망된다.

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