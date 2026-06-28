도시 면적 30년 새 2배로···농경지·습지는 줄고 생태계 압력 커졌다

지난 30년간 국내 도시 면적이 두 배 가까이 늘어나는 동안 농경지와 습지는 크게 줄어든 것으로 나타났다. 극한호우와 산불, 산사태 위험도 함께 커지면서 도시화와 기후위기가 국내 생태계를 전반적으로 악화시킨 것으로 분석됐다.

기후에너지환경부는 한국 생태계의 변화 추세와 미래 전망을 담은 ‘제1차 생태계 평가보고서’를 29일 발간한다고 밝혔다. 보고서는 1990년부터 2020년까지 30년간 생태계 변화를 분석하고, 2020년부터 2050년까지 향후 30년의 변화를 전망했다.

보고서에 따르면 지난 30년간 도시지역 면적은 172.2% 증가했다. 반면 농경지는 25.8% 감소했고, 습지는 최근 10년간 11.7% 줄었다.

기후재난 위험도 커졌다. 지난 30년간 평균기온은 0.28도 상승했고, 극한호우 위험은 4.5배 증가했다. 같은 기간 산불 위험은 1.8배, 산사태 위험은 1.7배 높아졌다.

도시 생태계에서는 불투수면적(빗물이 땅속으로 스며들지 못하는 지표면 면적) 증가와 폭염 심화가 주요 압력으로 지목됐다. 폭염 발생은 91.7%, 열대야는 103.0% 증가했다. 온실가스 배출과 자연재해 피해도 늘었다. 다만 1인당 도시숲 면적은 최근 10년간 48.3% 증가했고, 초미세먼지(PM2.5) 농도는 2015년 ㎥당 26㎍에서 2020년 19㎍으로 개선됐다.

농경지 생태계에서는 경지 면적 감소와 토양 양분 축적이 동시에 진행됐다. 전체 경지가 25.8% 감소하는 동안 논 면적은 38.8% 줄었다. 토양에 투입된 비료와 가축분뇨 중 작물에 흡수되지 않고 남는 양을 뜻하는 양분수지도 악화했다. 인과 질소 양분수지는 최근 10년간 각각 21.0%, 23.7% 증가했다.

산림 생태계도 악화 신호가 뚜렷했다. 산불 발생 건수는 84.4%, 산사태 피해 면적은 71.8% 증가했고, 불법 산림훼손은 240.8% 늘었다.

담수 생태계에서는 수질 개선과 서식지 악화가 동시에 나타났다. 생물화학적 산소요구량(BOD)은 47.9%, 총인(TP)은 31.5% 감소하는 등 하천 수질은 개선됐다. 그러나 극한호우 발생은 크게 늘었고 외래어종은 5종에서 8종으로 증가했다. 멸종위기 야생생물 지정 종수도 18종에서 27종으로 늘었다.

습지 생태계 역시 면적 감소와 생물다양성 저하가 동시에 진행됐다. 최근 10년간 습지 내 생태계교란종은 평균 1.7종에서 2.9종으로 증가했고, 조류와 식물의 종 다양성은 감소했다. 강수일수까지 줄면서 습지 생태계가 복합적인 압력을 받는 것으로 분석됐다.

보고서는 산림·농경지·도시·담수·습지 등 5개 생태계가 제공하는 식량 생산, 담수 공급, 탄소 흡수, 국립공원 휴양 등의 서비스를 화폐 가치로 환산했다. 그 결과 2020년 기준 생태계 서비스 총 가치는 약 34조원으로 평가됐다. 분야별로는 식량 공급이 15조5000억원으로 가장 컸고, 담수 공급 15조2000억원, 탄소 흡수 1조8000억원, 국립공원 휴양 1조원 순이었다. 원재료와 에너지용 원목은 각각 1000억원으로 평가됐다.

현재의 사회·경제·기술 변화 추세가 이어질 경우 생물 서식지는 앞으로도 줄어들 것으로 전망됐다. 보고서는 2050년까지 기후변화에 취약한 멸종위기 식물 46종의 서식지가 16.2%, 북방계 식물 79종의 서식지는 2.7% 감소할 것으로 내다봤다.

보고서는 “식물 서식지 감소는 먹이사슬과 생태계 연결성을 훼손하고 탄소 흡수 등 생태계의 핵심 기능을 심각하게 약화할 우려가 있다”며 “서식지 감소에 대응해 보호지역을 확대하고 탄소흡수원을 확충하는 등 선제적인 정책 대응이 필요하다”고 제언했다.