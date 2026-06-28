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역대급 폭염에 ‘쌍태풍’, 지진까지···가혹한 주말 보낸 지구

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본문 요약

이상 기후와 자연재해가 지구 곳곳을 강타하고 있다.

역대급 폭염과 '쌍폭풍', 지진이 동시에 발생하면서 세계는 가혹한 주말을 보냈다.

극한의 기후 변화를 맞닥뜨린 것은 유럽이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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역대급 폭염에 ‘쌍태풍’, 지진까지···가혹한 주말 보낸 지구

입력 2026.06.28 15:22

수정 2026.06.28 16:08

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  • 최민지 기자

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지난 27일(현지시간) 독일 베를린에서 한 남성이 경찰이 뿌린 물을 맞으며 더위를 식히고 있다. 독일 경찰은 기록적인 폭염에 물대포 차량을 동원해 길에 물을 뿌렸다. 베를린|로이터연합뉴스

지난 27일(현지시간) 독일 베를린에서 한 남성이 경찰이 뿌린 물을 맞으며 더위를 식히고 있다. 독일 경찰은 기록적인 폭염에 물대포 차량을 동원해 길에 물을 뿌렸다. 베를린|로이터연합뉴스

이상 기후와 자연재해가 지구 곳곳을 강타하고 있다. 역대급 폭염과 ‘쌍태풍’, 지진이 동시에 발생하면서 세계는 가혹한 주말을 보냈다.

극한의 기후 변화를 맞닥뜨린 것은 유럽이다. DPA통신은 28일(현지시간) 독일 기상청을 인용해 전날 동부 작센안할트주 뫼케른-드레비츠의 기온은 41.5도까지 올랐으며 이는 역대 최고 기온이라고 보도했다. 불과 하루 전 서부 도시 자르브뤼켄에서 기록된 최고 기온(41.3도)을 갈아치운 것이다. 종전 독일의 공식 최고 기온은 2019년 7월 노르트라인베스트팔렌주에서 기록된 41.2도였다.

서유럽을 덮친 폭염은 동유럽과 북유럽으로도 확산했다. 덴마크 기상청은 오르후스 북부에서 37도가 관측됐으며 이는 1874년 기상 관측이 시작된 이래 가장 높은 기온이라고 발표했다. 체코 프라하 북부에서도 40.9도가 관측돼 역대 최고 기온을 경신했다.

유럽 각국은 야외 행사 취소와 대중교통 축소 등으로 대응에 나섰다. 벨기에는 워털루에서 해마다 6월 마지막 주말에 열리는 워털루 전투 재연 행사를 취소했다. 프랑크푸르트에서 28일 열리는 아이언맨 유럽 장거리 트라이애슬론 대회는 사이클과 달리기 코스를 단축했다. 독일 국영철도 도이체반은 더운 날씨로 철로가 팽창할 것을 우려해 일부 노선 운행을 축소했다.

기록적인 폭염이 이어지면서 빙하가 녹는 속도도 빨라지고 있다. 스위스 빙하 모니터링 기관인 글라모스는 지난 겨울 알프스에 쌓인 빙하가 오는 29일까지 모두 녹아 사라질 것이라고 AFP통신에 밝혔다. 빙하가 녹아내리는 양은 6초마다 수영장 한 개를 채울 정도다. 스위스 빙하는 2000년부터 2024년까지 이미 38% 감소한 상태다.

전문가들은 이번 폭염의 배경에 ‘오메가 블록’이라 불리는 대기 현상이 있다고 지적한다. 그리스 문자 오메가(Ω) 형태의 고기압이 한 지역 상공에 오랜 시간 머물면서 뜨거운 공기를 가두는 현상이다. 로이터통신은 “인간이 초래한 기후 변화가 없었다면 이런 폭염은 사실상 불가능했을 것”이라고 지적했다.

독일의 음악 팬들이 지난 27일(현지시간) 독일 작센주 드레스덴 루돌프-하빅 스타디온에서 열린 음악 페스티벌에서 방수포 안에 얼굴을 숨겨 태양을 피하고 있다. 드레스덴|AP연합뉴스

독일의 음악 팬들이 지난 27일(현지시간) 독일 작센주 드레스덴 루돌프-하빅 스타디온에서 열린 음악 페스티벌에서 방수포 안에 얼굴을 숨겨 태양을 피하고 있다. 드레스덴|AP연합뉴스

일본은 태풍 2개가 연달아 접근하는 ‘쌍태풍’으로 인한 피해가 속출했다. 전날 제7호 태풍 메칼라, 제8호 태풍 히고스가 잇따라 열도를 통과하며 일본 곳곳에 기록적인 폭우가 발생했다. 야마구치현에서 산사태로 주택이 무너지며 70대 남성 1명이 사망했고 3명이 병원으로 옮겨졌다. 교토와 나라, 히로시마에서 침수 피해가 발생했으며 주택 30채 이상이 물에 잠겼다. TBS 방송 등 현지 언론은 6월에 태풍 두 개가 동시 접근한 것은 1951년 관련 통계 집계 이후 처음이라고 전했다.

지진도 이어졌다. 26일 밤 후지산 인근 야마나시현에서 규모 5.6의 지진이 발생한 데 이어 28일 오전에는 이와테현 인근 바다에서 규모 6.1의 지진이 발생했다. 일본 기상청은 향후 일주일간 최대 진도 6약 수준의 지진에 대비해야 한다고 경고했다. 아프가니스탄 북동부, 이와 국경을 맞댄 파키스탄 북서부 지역에서도 규모 6.1의 지진이 발생했다.

‘쌍폭풍’이 닥친 지난 27일 일본 도쿄 시내에 시민들이 우산을 쓰고 걸어가고 있다.

‘쌍폭풍’이 닥친 지난 27일 일본 도쿄 시내에 시민들이 우산을 쓰고 걸어가고 있다.

‘오메가 블록’ 갇힌 유럽…“기온 상승 속도, 세계 평균의 두 배”

서유럽을 덮친 기록적 폭염으로 인명 피해가 속출하고 교통·에너지 시스템에도 차질이 빚어지고 있다. 기후변화와 대기 정체 현상이 겹치면서 폭염이 갈수록 치명적 재난으로 변하고 있다는 우려가 나온다. AFP통신은 25일(현지시간) 스페인 보건부 산하 일일 사망률 모니터링 시스템(MoMo) 자료를 인용해 지난 21~24일 스페인에서 폭염과 관련해 212명이...

https://www.khan.co.kr/article/202606252045025

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