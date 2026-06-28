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정청래 “정권 재창출 위해 범민주진보 연대해야…분열 언어 버리자”

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정청래 전 더불어민주당 대표는 28일 "이재명 정부의 성공과 정권 재창출을 위해선 손잡을 수 있는 모든 범민주진보 세력이 연대해야 한다"고 했다.

정 전 대표는 이날 페이스북에 '이재명 정부의 성공과 정권 재창출을 위한 제언-통합과 연대'라는 제목의 글에서 "이재명 대통령의 억강부약 대동단결의 정신을 되새긴다"며 이같이 썼다.

정 전 대표는 "저는 김대중 대통령을 존경했고, 노무현 대통령을 사랑했으면 문재인 대통령을 좋아했다"며 "이재명 대통령과는 동지이자 전우로 윤석열 검찰독재 정권의 폭압을 함께 뚫었다"고 했다.

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정청래 “정권 재창출 위해 범민주진보 연대해야…분열 언어 버리자”

입력 2026.06.28 15:28

  • 김송이 기자

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정청래 전 더불어민주당 대표가 28일 경기 광주시 곤지암리조트에서 열린 민주당 청년 당선인 워크숍에 참석하고 있다. 연합뉴스 사진 크게보기

정청래 전 더불어민주당 대표가 28일 경기 광주시 곤지암리조트에서 열린 민주당 청년 당선인 워크숍에 참석하고 있다. 연합뉴스

정청래 전 더불어민주당 대표는 28일 “이재명 정부의 성공과 정권 재창출을 위해선 손잡을 수 있는 모든 범민주진보 세력이 연대해야 한다”고 했다.

정 전 대표는 이날 페이스북에 ‘이재명 정부의 성공과 정권 재창출을 위한 제언-통합과 연대’라는 제목의 글에서 “이재명 대통령의 억강부약 대동단결의 정신을 되새긴다”며 이같이 썼다.

정 전 대표는 “저는 김대중 대통령을 존경했고, 노무현 대통령을 사랑했으면 문재인 대통령을 좋아했다”며 “이재명 대통령과는 동지이자 전우로 윤석열 검찰독재 정권의 폭압을 함께 뚫었다”고 했다. 그러면서 “우리는 김대중의 역사, 노무현의 역사, 문재인의 역사를 자양분 삼아 이재명의 역사를 더욱 꽃피워야 한다”고 했다.

그는 “우리끼리 먼저 네 분의 대통령을 지지하는 사람들이 통합해야 한다”며 “우리 안의 차이가 아무리 큰들 상대방의 그것보다 크겠냐. 네 분의 대통령 지지자들 다 모여라!”라고 했다.

정 전 대표는 범민주진보연대를 강조하며 “필요하면 결선투표제도 도입해야 한다”고 했다. 그는 “정권 재창출을 위해 윤어게인 내란 옹호세력 제외하고 다 연대하자”며 “그래야 총선 승리 대선승리한다”고 했다.

또한 “우선 우리 안에서부터 조롱과 혐오, 멸칭의 언어를 쓰지 말아야 한다”며 “분열의 언어를 버리고 동지적 언어와 배려가 필요하다”고 했다. 정 전 대표는 “저부터 끈끈한 동지적 연대감과 따뜻한 동지의 언어를 쓰겠다”며 “우리는 원래 한뿌리였고 같은 방향을 보고 함께 걸어온 동지였다. 우리는 하나”라고 했다.

정 전 대표는 게시글에 김대중·노무현·문재인 전 대통령과 이재명 대통령의 얼굴 이미지를 함께 게시했다.

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