“머지않아 아버님 뵐 날이 있겠지요” 6·25전쟁 납북자 기억의 날 [현장 화보]

28일 6·25전쟁 납북자 기억의 날 행사가 열렸다. 지난 2014년 12월 관련 법률 개정에 따라 6월28일이 국가기념일로 지정됐고 기념식은 올해로 두 번째다.

이재명 대통령은 이날 김남중 통일부 차관이 대독한 기념사에서 “정부는 납북자 문제를 역사 속에 묻어 두지 않겠다”고 했다. 전시납북자 추정 규모는 10만 명 내외다.