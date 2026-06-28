외교 주력하던 시진핑, 두 달 만에 국내시찰산둥성 농촌 방문해 주민 격려

시진핑 중국 국가주석이 산둥성 더저우시의 한 농촌을 방문해 농민들을 격려했다고 신화통신이 27일 보도했다. 올 상반기 외교 활동에 주력했던 시 주석이 국내를 시찰하며 모습을 드러낸 것은 지난 4월 말 이후 약 두 달 만이다.

신화통신은 시 주석이 지난 26일 산둥성 더저우시 링청구 비안린진의 여러 농촌을 방문해 당군(當群)복무중심을 시찰하고 농업 현황 등을 자세히 살폈다고 보도했다. 시 주석이 방문한 마을들은 중국 정부의 향촌진흥구역으로 지정된 마을로 온실 확장 등 개발 정책이 집중된 곳이다. 당군복무중심은 중국 공산당이 풀뿌리 조직을 직접 관리하며 복지 등의 서비스를 제공하는 행정·복지 서비스 공간이다.

보도에 따르면 시 주석은 시위자춘 당군복무중심에서 당 조직 건설 현황과 주민에 대한 서비스 제공 현황에 대해 들으면서 “당원과 간부들이 인민을 섬기는 데 전념하고 더 많은 선행과 실천을 통해 인민의 어려움을 해결하도록 지도해야 한다”고 말했다. 신화통신은 이 마을이 당의 향촌진흥정책에 따라 5년 만에 주민 총소득이 18배 증가했고 1인당 소득은 2배 늘어났다고 전했다. 시 주석은 지난해 재해를 겪었던 농민에게도 격려를 전하고 농업 생산에 힘쓰기를 당부했다.

중국 관영 매체에 등장한 시 주석의 국내 시찰 소식은 지난 4월 29일 상하이 시찰 이후 약 두 달 만이다. 시 주석은 지난 25일 인공지능(AI)을 주제로 한 중국 공산당 중앙정치국 집단 학습회의를 연 뒤 나흘 만에 상하이의 혁신 기업 입주단지인 ‘모쑤공간’을 방문해 혁신의 중요성 등을 강조했다.

시 주석은 올 상반기 일정을 굵직한 외교 이슈에 할애하면서 국내 시찰은 상대적으로 드물었다. 시 주석은 올해만 최소 17명의 해외 정상을 접견했다. 미국, 러시아 등 강대국뿐만이 아니라 북한, 미얀마, 베트남 등 주변국 정상들과도 활발한 정상외교를 펼쳤다. 더저우시를 방문한 날에도 인민대회당에서 타리크 라흐만 방글라데시 신임 총리를 만났다. 국내 이슈와 관련해서는 주로 어린이날 등 주요 기념일에 서신과 당부 위주로 메시지를 전했다.

시 주석은 하반기에도 굵직한 외교 일정이 여러 건 잡혀 있다. 8~9월 브릭스와 상하이협력기구(SCO) 정상회의가 예정돼 있고 9월 24일 미국에서 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담을 할 예정이다. 11월에는 선전에서 아시아·태평양경제공동체(APEC) 정상회의가 열린다.

일정을 감안하면 시 주석은 상반기와 마찬가지로 일정 상당 부분을 외교 분야에 가능성이 높지만 하반기에는 직접 민심을 다독이는 행보에 나설 필요성도 높아지고 있다. 지난 5월 들어 코로나19 이후 처음으로 소비가 감소하는 등 중국 경제 둔화 경고음이 커지고 있다. 중국 경제가 추가 경기 부양책에 나설 것이라는 관측도 나오고 있다.

시 주석이 당 기층 조직을 시찰하며 기강을 강조할 필요성도 있다. 중국 공산당은 최근 2017년 이후 처음으로 당 건설 공작 좌담회를 열고 ‘시진핑 당 건설 사상’을 공식화했다. 중국 공산당은 올 하반기 내년 21차 당대회가 1년 앞으로 다가오면서 당의 기층 장악력을 강화하고 기강을 확립하는 당 건설 부문을 한층 강조하고 있다.

7월 1일 건군절 전후로 중국 공산당 지도부가 장유샤 당 중앙군사위 부주석의 처분 결과 등을 발표할 가능성도 있다. 장 부주석은 지난 1월 심각한 기율 위반 및 부패 혐의로 체포 소식이 전해진 뒤 후속 소식이 끊겼다. 중국군은 인민해방군보 등을 통해 군내 시진핑 사상 강화 등을 강조하고 있다.