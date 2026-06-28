구윤철 “반도체 초격차 승부처는 지방···범정부 총력 지원”

삼성전자와 SK하이닉스의 호남 반도체 클러스터 투자 계획 발표를 하루 앞두고 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 “반도체 지방 투자에 전력 지원하겠다”고 28일 밝혔다.

구 부총리는 이날 SNS에 “지금은 죽느냐 사느냐 첨단산업 글로벌 패권 경쟁이 치열한 시대”라며 “우리도 첨단산업 초격차 확보를 위해 인력, 자원, 국토 등 국가의 모든 역량을 동원할 필요가 있다”며 이같이 말했다.

구 부총리는 “과포화 상태인 수도권 일극 체계를 벗어나 지방의 잠재력을 폭발시키는 것이 핵심 과제”라면서 “정부는 기업들의 지방 투자 결정을 존중하고 총력을 다해 뒷받침할 것”이라고 밝혔다.

그는 경기 용인시에 조성되는 반도체 메가 클러스터 조성을 앞당기는 동시에 지방에도 미래 반도체 생산거점을 늘릴 필요가 있다고 언급했다. 삼성전자 용인 반도체 클러스터는 2034년~2035년 완공을 목표로 하고 있다.

구 부총리는 “입지, 전력, 용수 등 정부의 적극적인 지원과 기업의 과감한 대규모 지방투자 결정이 이루어지지 않았다면, 기업들은 불가피하게 해외로 발길을 돌려야만 하는 상황이었다”며 “정부는 어렵게 물꼬를 튼 지방투자가 신속히 성과를 이룰 수 있도록 범정부적 총력 지원체계를 가동해 전폭적으로 지원하겠다”고 강조했다.

구 부총리는 피지컬 인공지능(AI)과 AI 데이터센터, 친환경 에너지 등 다양한 첨단산업 분야에서도 ‘초격차 확보’가 필요하다며 지방 첨단 산업 투자 계획인 ‘5극 3특 성장엔진’도 곧 발표하겠다고 말했다.