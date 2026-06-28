골든타임 흘러가는데…실종자 가족들 병원 헤매고, 구조는 시민들에 의존

베네수엘라 강진 발생 사흘째, 수천명의 실종자 가족들은 여전히 가족의 생사를 확인하지 못한 채 병원과 임시 대피소를 전전하고 있다. 국가 차원의 재난 대응 체계가 제대로 작동하지 못하면서 구조 활동이 피해자 가족과 시민들의 자발적 연대에 크게 의존하는 상황이 이어지고 있다는 우려가 나온다.

골든타임 흘러가는데…실종자 사진 들고 병원 헤매는 가족들

27일(현지시간) 베네수엘라 일간 엘나시오날 등에 따르면 수도 카라카스의 병원들은 실종된 가족을 찾기 위한 사람들로 가득 찼다. 가족들은 병원 벽에 붙은 입원자 명단을 일일이 확인하고, 실종자의 사진을 벽과 자신의 옷에 붙인 채 수소문하고 있다. 엘나시오날은 “병원 벽이 희생자 가족들을 위한 일종의 대중 소통 게시판이 됐다”고 전했다.

베네수엘라 정부는 입원 환자 정보를 제공하는 온라인 시스템을 개설해 지진 발생 72시간이 지난 이날까지 2500명 이상의 환자 정보를 등록했다. 그러나 정보 제공과 홍보가 제대로 이뤄지지 않으면서 상당수 가족은 여전히 병원을 직접 찾아다니며 생사를 확인하고 있는 것으로 알려졌다.

실종된 조카를 찾기 위해 라과이라의 한 병원을 찾은 마누엘은 정부 웹사이트에서 확인한 정보와 병원 현장의 환자 명단이 서로 달라 발길을 돌려야 했다. 그는 “웹사이트에는 여기 있다고 나와 있었는데 명단에는 이름이 없다”며 “누구도 정확한 상황을 설명해주지 못하고 있다. 병원 직원들도 너무 바빠 더 알려줄 수 없는 상황”이라고 말했다.

정부 불신 속 시민들이 메운 공백

재난 대응 과정에서 정부에 대한 불신이 커지면서 시민들은 사실상 자발적인 연대에 의존하고 있다. 병원 주변에서는 시민들이 음식을 나눠주고 있고, 자원봉사자들은 무너진 건물 잔해를 치우고 시신 수습 작업에 참여하면서 마지막 생존자 수색을 이어가고 있다.

반면 정부가 운영하는 공식 구호품 접수소는 한산한 모습이다. 엘나시오날은 시민들이 자발적으로 만든 구호 거점에는 지원 물품이 쏟아지는 반면, 정부 공식 구호물품 수집소에는 식료품 몇 봉지와 직원들만 눈에 띄었다고 전했다.

수년간 이어진 경제 위기로 국가 재난 대응 체계가 약화된 점도 문제로 지적된다. 만성적인 인력 부족과 낮은 공무원 임금 탓에 상당수 응급 구조대원들은 다른 일을 병행하고 있으며, 일부는 개인 장비를 사용해 구조 활동에 나서고 있는 것으로 알려졌다. 유엔에 따르면 피해 지역 병원들은 최대 수용 능력의 9배 수준까지 환자가 몰리면서 사실상 마비 상태에 빠졌다.

가톨릭 구호단체 카리타스 베네수엘라의 이사인 자네스 마르케스는 뉴욕타임스(NYT)에 “재난 초기 구조와 희생자 지원은 국가의 책임”이라며 “자원봉사 단체들은 중장비와 전문 기술 지원이 부족해 국가를 대신할 수 없다”고 말했다.

구호 행렬에 도로 마비···구조 작업도 차질

시민들의 자발적인 참여가 폭발적으로 늘면서 오히려 구호 활동에 차질이 빚어지는 상황도 벌어지고 있다.

카라카스에서 피해 지역인 라과이라로 향하는 도로는 구호 물품을 실은 차량과 이륜차로 가득 찼다. 평소 1시간 남짓 걸리던 이동 시간은 4시간 가까이 늘어났고, 일부 의료진은 차량을 포기한 채 무더위 속을 걸어 이동해야 했다고 NYT는 전했다. 적십자 구호 차량도 극심한 교통 체증에 발이 묶였다.

당국은 허가받은 인원만 재난 지역에 출입할 수 있도록 통제에 나섰지만, 허가 신청이 폭주하면서 입원 환자 가족들조차 출입 허가를 받기 어려운 상황이다.

의료 물품을 싣고 이륜차로 5시간을 달려온 대학생 헤수스 파체코(26)는 NYT에 “처음에는 조금이라도 도움이 되고 싶었지만, 시간이 지나면서 이렇게 많은 사람이 한꺼번에 몰리는 것이 오히려 역효과를 내는 것은 아닌지 의문이 들었다”고 말했다.

베네수엘라 안데스대 재난위험 전문가 호수에 아라케는 “파손된 도로와 교량 때문에 접근이 이미 어려운 상황에서, 끊임없이 오가는 차량과 오토바이 소음이 잔해 아래 생존자를 찾는 구조대원들의 작업을 방해하고 있다”고 말했다.

해외구조대 2200여명···미, 1억5000만달러 구호자금

국제사회도 지원에 총력을 기울이고 있다. UN은 이날까지 27개국에서 2245명 이상의 구조 전문가와 구조견 140마리가 베네수엘라에 투입됐다고 밝혔다. 44개 도시수색구조(USAR) 팀 현장에서 활동 중이다.

미국은 1억5000만달러 규모의 긴급 구호 자금을 지원하고, 전문 민간 구조대원 250명을 포함한 마이애미 도시수색구조팀을 파견했다. 미 해군 함정도 인근 해역에 배치돼 의료 지원과 구조 활동을 지원하고 있다.