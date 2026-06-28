러시아 관광객 평양행 브이로그 보니…기내 안전 안내 안 하고, 가이드는 가방 소지품 촬영

“기내 공간이 부족해 일부 수화물들은 앞줄 좌석 바로 앞 바닥에 놓여 있었고, 비상구에 대한 통상적인 안전 안내도 이뤄지지 않았다.”

지난 3월 평양을 방문한 러시아인 여행 유튜버 알렉산드르 로세프는 최근 올린 영상에서 자신이 탑승한 북한 고려항공 여객기에 대해 “다른 항공사였다면 엄격히 금지됐을 일”이라며 이같이 말했다. 그는 또 자신이 자리를 비운 사이 북한 관광 가이드가 자신의 카메라 가방 안 소지품을 촬영했다고도 했다.

김정은 북한 국무위원장이 대북 제재를 우회해 외화를 벌 수 있는 관광산업 육성에 역점을 두고 있지만, 교통 등 인프라가 미흡하고 북한 당국의 외국인에 대한 경계심도 여전해 한계가 적지 않다는 지적이 나온다.

28일 로세프의 유튜브 채널을 보면, 그는 전날 ‘북한: 첫 만남’이라는 제목의 영상을 올렸다. 이 영상에는 그가 지난 3월 30일 러시아 블라디보스토크 공항에서 출발해 평양에 도착한 뒤 보낸 첫날 일정이 담겼다.

그는 자신이 탑승한 고려항공 여객기에 대해 “비좁은 기내와 부족한 수하물 공간, 좌석에 씌워진 특유의 천 시트까지 옛날 영화에서 보던 소련 비행기의 모습이었다”고 했다. 해당 항공기는 소련제 투폴레프(tu)-154로 현재 러시아를 포함한 대부분 국가에서 퇴역한 기종이다. 그는 “평양행과 블라디보스토크로 돌아오는 여객기 모두 승객 대부분은 북한 주민이었다”고 전했다

그는 평양에서 동행한 남녀 가이드 2명이 러시아어가 서툴러 소통에 어려움을 겪었다고 했다. 로세프가 김일성광장을 둘러보는 사이 가이드가 소지품이 보이는 상태로 열려 있던 그의 카메라 가방을 휴대전화로 촬영하는 모습도 영상에 담겼다. 그는 “단순한 호기심 때문이었는지, 아니면 은밀한 감시의 일환이었는지는 잘 모르겠다”고 말했다.

최근 북한을 여행한 다른 관광객들의 영상에는 가이드가 여행객들의 동선과 촬영 등을 통제하는 모습이 담겨있다. 지난해 12월 유튜브에 올라온 한 러시아 관광객의 영상에는 그가 평양 길거리의 상점 내부를 들여다보자 가이드가 다가와 제지하고, 특정 지역에선 촬영을 중단시키거나, 관광객이 도착하자 인근 상점의 커튼을 치게 하는 장면 등이 나온다.

정은이 통일연구원 북한연구실장은 “북한이 외부 관광객을 유치해도 체제 위협이라고 생각되는 부분은 엄격히 관리·통제하는 기조는 유지할 것으로 보인다”며 “북한은 서방이 아닌 중국·러시아 관광객만 잘 유치해도 충분히 외화를 벌어들일 수 있다고 생각할 것”이라고 했다.

다만 중국·러시아 관광객들에게 북한 관광이 그다지 선호되지 않을 것이라는 지적도 나온다. 조한범 통일연구원 석좌연구위원은 “김 위원장이 외국인 관광객 유치를 위해 2만명 수용 능력을 갖춘 원산갈마해안관광지구를 만들었지만, 러시아에서 오기엔 항공료 등을 따졌을 때 매력이 떨어진다”며 “중국 내 다른 관광지들 대신 평양에서 기차를 타고 원산에 가는 중국인도 많지 않을 것”이라고 했다.