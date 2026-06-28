일민 미술관서 흉기 휘두른 70대 노인 구속…법원 “증거 인멸·도주 염려”

서울 광화문 동아일보 사옥 일민미술관에서 흉기 난동을 벌인 70대 남성이 구속됐다.

서울중앙지법 박찬범 영장당직판사는 28일 살인미수와 방화 예비 혐의를 받는 70대 A씨에 대한 영장실질심사(구속 전 피의자 심문)를 연 뒤 구속영장을 발부했다. 박 판사는 “증거인멸 및 도주 염려가 있다”며 영장 발부 사유를 밝혔다.

A씨는 이날 오후 오른쪽 다리에 붕대를 한 채 영장실질심사를 받으러 법원에 출석했다. A씨는 “현재 심정이 어떠냐” “피해자에게 할 말이 있느냐” 등 취재진 질문에 답하지 않고 법정으로 들어섰다.

앞서 서울 종로경찰서는 지난 27일 A씨에 대해 구속영장을 신청했다. A씨는 지난 26일 오전 7시47분쯤 일민미술관에서 지인 사이인 40대 B씨를 낫으로 찔러 다치게 한 혐의로 긴급 체포됐다. 경찰은 A씨가 흉기를 휘두르기 전 방화를 준비했던 정황도 파악해 방화 예비 혐의도 적용했다.

A씨는 범행 직후 택시를 타고 용산구 삼각지, 동작구 노량진 등을 거쳐 도주하다가 관악구 소재 지인 주거지에서 붙잡혔다. A씨는 사옥 일대 청소 관련 업무를, B씨는 사옥 내에서 근무하다 최근 사직서를 낸 것으로 알려졌다. 경찰은 A씨의 신병을 확보해 범행 동기 등을 조사할 방침이다.